Der skal fire betjente til at holde manden tilbage.

Det lykkes dem til sidst.

Han har netop overfaldet en anden mand midt under en retssag, og et blindt raseri ser ud til at have givet ham nærmest overmenneskelig styrke.

Men mandens voldsomme raseri er til at forstå.

Manden bag overfaldet er Antonio Hughes. Han er far til et barn, som hans offer er tiltalt for at have myrdet i 2020, rapporterer blandt andre KIRO7.

Og det er netop den drabssag, der er i gang med at blive behandlet, da overfaldet sker.

Anklageren mener at kunne bevise, at den drabstiltalte Desean Brown dræbte sin 29-årige kæreste, Nyteisha Lattimore, og hendes søn Nylo, som kvinden havde med Antonio Hughes.

Ifølge anklagen var den treårige dreng stadig i live, da Brown placerede ham i Ohio-floden. Drengens lig er endnu ikke fundet.

Under høringen havde Desean Browns forsvarsadvokat anmodet om, at den tiltaltes tilståelse overfor politiet skulle afvises, fordi man hævdede, at den var givet under pres og uden en advokat til stede. Den anmodning blev afvist.

Tidligere er det kommet frem, at Nyteisha Lattimore havde været gravid med Desean Browns barn men havde fået en spontan abort.

Politiet mener, at Desean Brown derefter dræbte hende og hendes søn som hævn.

Desean Brown er under anklage for to tilfælde af drab, grov mishandling af et lig og et tilfælde af manipulation med bevismateriale.

Hvis han bliver kendt skyldig, risikerer Desean Brown dødsstraf i sagen.

Antonio Hughes blev tiltalt for foragt for retten og er blevet idømt syv dages fængsel. Han er ikke foreløbigt blevet tiltalt for selve voldsepisoden.