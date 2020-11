Stokken rammer hans ryg igen og igen.

Bag det lyseblå corona-mundbind trækker hans ansigt sig sammen i smerte.

Næsten 150 gange slår den kuttekældte mand mod hans ryg, så den unge mand til sidst synker sammen på den lille scene.

Den 19-årige mand er dømt for misbrug og voldtægt af en mindreårig pige.

Vi er i den østlige del af Aceh-provinsen i Indonesien.

Den islamiske sharialov har dømt den unge mand til offentlig piskning, og derfor stod han i sidste uge på en plads byen Idi Rayeuk i den østlige del af Aceh.

Mænd, kvinder og børn så på, mens han modtog sin straf.

Ifølge den britiske avis The Sun bad han om tilgivelse under seancen, og på et tidspunkt blev smerterne så voldsomme, at han kollapsede.

Manden blev tilset af en sygeplejerske under afstraffelsen. Foto: CEKMAD Vis mere Manden blev tilset af en sygeplejerske under afstraffelsen. Foto: CEKMAD

Han blev hurtigt tilset af en sygeplejerske, inden bødlen genoptog afstraffelsen.

Ivan Nanhhar Alavi forklarede de fremmødte reportere på stedet, at straffen var ment til at være afskrækkende.

I september blev en anden mand idømt 169 piskeslag i en lignende sag.

Han faldt om efter 52 slag og blev derefter kørt til behandling på sygehuset.

Herefter mente myndighederne ikke, han var i stand til at modtage resten af straffen.

I hvert fald ikke den dag.

Men han klarer ikke frisag af den grund. Når han får det bedre, vil afstraffelsen nemlig blive genoptaget.

Aceh er den eneste region i Indonesien, der har sharialovgivning.