B.T. i London: Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, er indtil nu blevet set som en lidt ligegyldig overgangsfigur i bedste fald.

Boris Johnson, den egentlige konservative superstjerne, har som bekendt gjort alt, hvad han kunne for at skyde sig selv og sine kollegaer i fødderne, og BoJo har været forbløffende træfsikker, når det gælder politisk selvdestruktion.

Rishi Sunak overtog ledelsen af Storbritannien som den tredje konservative premierminister på bare et år. Den tidligere finansminister blev inden da nærmest ydmyget af Liz Truss ved et kampvalg. Forventningerne til Sunak var mildest taget ikke høje.

Den britiske opposition advarede mandag om, at Polen indenfor en overskuelig årrække vil have en større gennemsnitsindkomst pr indbygger end Storbritannien. Landet stander i våde, og gode råd syntes ualmindeligt dyre – altså indtil mandag eftermiddag.

Der var god stemning mellem Rishi Sunak og EU's Ursula Von der Leyen ved pressemødet i Windsor Castle mandag eftermiddag

Præsentationen af Rishi Sunaks nye Brexit-aftale med EU, var udset som en mulighed for Boris Johnson til at udstille sin rivals mangel på kompetence og opbakning. Der blev ovenikøbet talt om, at det kunne blive begyndelsen til enden for premierministeren.

I stedet kan det såkaldte Windsor Framework (Windsor rammeaftalen) blive Rishi Sunaks første stjernestund. Det er nemlig lykkedes ham at bygge bro med EU, noget hverken Boris Johnson eller Theresa May formåede.

Der var nærmest amoriner i luften på Windsor Castle mellem Sunak og EU-kommissionsformand, Ursula von der Leyen. En helt anderledes venlig tone, end vi er blevet vant til efter 2016.

Og anmeldelserne fra de britiske aviser var forbløffende gode efter pressemødet. Jovist, djævlen ligger i detaljen, og det er meget muligt, at der kommer vrede og oprør, når De Konservative og unionisterne i Nordirland har nærlæst den nye Brexit-aftale. Men fornemmelsen herovre lige nu er, at den aftale måske slet ikke er så skidt.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg dækker den nyindgåede Brexitaftale mellem EU og Storbritannien fra London

Det britiske pund steg overfor dollaren mandag aften. En indikation om, at markedet tror på Windsor-aftalen. Hvis det er lykkedes Rishi Sunak at få en brugbar aftale i hus omkring Nordirland, så kan det bane vejen for noget endnu større.

For briterne hungrer efter normalitet efter syv skøre år i Brexits skygge. Det mest opløftende ved dagens pressekonference var, at talen nu var sammenhold og fælles interesser.

Man tør næsten ikke at tro det, men stemningen i og omkring Westminster er lige nu, at dette kan markere enden på skyttegravskrigen med EU, der har gjort allermest ondt på briterne selv. Og hvem ved, måske vil vandbæreren Rishi Sunak ved samme lejlighed udvikle sig til en uventet politisk stjerne.