Landingen var ellers helt perfekt.

Men nu er det alligevel gået galt.

Det japanske rumfartøj, Slim, (Smart Lander for Investigating Moon, red.), står nu på hovedet på Månen.

Det skriver Guardian.

Rumfartøjet er tilsyneladende væltet ned ad en kraterskråning, og det har efterladt dets solbatterier vendt i den forkerte retning og ude af stand til at generere elektricitet.

De japanske rumforskere i Japan Aerospace Exploration Agency håber nu, at batteriet vil være i stand til at genoplade, når vestsiden af Månen begynder at modtage sollys i de kommende dage.

Og dermed vil Slim atter kunne sende billeder til Jorden.

Forskerne fortæller, at landingen, sidste lørdag, ellers var noget nær perfekt.

Slim landede 55 meter fra målet, mellem to kratre i et område dækket af vulkansk sten.

De fleste tidligere fartøjer har sigtet efter meget bredere 'landingspladser'.

Hvis ikke en af Slims hovedmotorer havde mistet fremdriften i de sidste faser af missionen, ville den have landet tre til fire meter fra målet. Nu blev landingen lidt hårdere end forventet.

»Vi beviste, at du kan lade, hvor du vil, snarere end hvor du er i stand til. Vi åbnede døren til en ny æra,« siger Shinichiro Sakai, der projektleder for japanerne.

Via de optagelser, som Slim forhåbentligt kommer til at sende tilbage til Jorden, håber forskerne på at kaste lys over mysteriet om Månens mulige vandressourcer. Vand bliver nemlig nøglen til at bygge baser for mellemlandinger for kommende missioner til Mars.