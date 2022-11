Lyt til artiklen

»Det her ændrer alting.«

Sådan lyder det natten til onsdag fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, kort efter Donald Trump har annonceret, at han vil stille op som kandidat til præsidentposten i USA igen om to år.

Den forhenværende præsident kom med meldingen under en tale fra sin bopæl Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida.

I talen hævdede Trump blandt andet, at landet er i forfald under præsident Joe Biden:

Her ses Donald Trump under sin tale natten til onsdag i Florida. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Her ses Donald Trump under sin tale natten til onsdag i Florida. Foto: JONATHAN ERNST

»Jeg hørte ham også tale for en uges tid siden,« fortæller Jakob Illeborg og forklarer, at Donald Trump natten til onsdag gentog mange af de samme pointer og slaglinjer:

»Det er en blanding af, at han er den største politiker, verden endnu har set, og at den – i hans øjne – radikalt venstreorienterede regering, som Biden sidder med nu, truer landet, og at han (Trump, red.) er kommet som en slags frelser.«

Med annonceringen af, at han vil stille op som kandidat, ændrer Trump spillet – også selvom det var forventet, at han ville gøre det:

»Sandheden er selvfølgelig, at det her ændrer alting. For Donald Trump er Donald Trump, og derfor vil virkelig mange ting komme til at være i hans skygge eller i hans fokus nu,« siger Jakob Illeborg.

Men det betyder ikke, at den tidligere præsident kan forvente at stille op helt problemfrit:

»Det meget uvisse og interessante er, i hvilket omfang han får lov til at køre friløb,« forklarer Jakob Illeborg.

Donald Trumps annoncering sker nemlig i kølvandet på et midtvejsvalg, hvor Republikanerne ikke fik den storsejr, de havde drømt om. Tværtimod.

Samtidig endte flere af de kandidater, Trump havde støttet, med at tabe – og i Florida fik manden, der af mange udses til at kunne være den tidligere præsidents hårdeste udfordrer, Ron DeSantis, et fremragende valg.

»Han vil formentlig – som det ser ud lige nu – stille op mod Trump. Og hvis Trump får noget modstand, han ikke har prøvet før, i form af en kompetent modstander, som tilsyneladende har relativt stor opbakning blandt nogle af de store donorer herovre, så bliver det spændende at følge,« forklarer Illeborg og tilføjer:

»Hvad det vil kunne betyde, det kan vi ikke sige noget om endnu. Men det bliver formentlig ikke en opstillen uden modstand for Trump.«