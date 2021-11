En bilist i delstaten Florida var enormt heldig, da han begav sig ud på vejen med alt for høj fart en onsdag aften i slutningen af oktober i år.

Han mistede i et sving kontrollen over bilen og kørte direkte ind i et stort træ.

Ved siden af træet holdt fire politibiler fra West Palm Beach Police Department. Manden var kun få meter fra at ramme dem.

I stedet kørte en af patruljevognene op på siden af ham kort efter soloulykken.

På videoen øverst i artiklen kan du se, hvordan den forulykkede bilist forsøger at komme ud af bilen, mens den går brand.

Han ser noget medtaget ud, men politiet kan på deres Facebook-side fortælle, at hverken betjente eller bilist er kommet slemt til skade.

De slap med chokket. Det var kun bilistens bil, der ikke stod til at redde.

»Heldigvis har alle det godt. Køretøjet missede flere betjente, der stod i nærheden!« skriver West Palm Beach Police Department på Facebook.