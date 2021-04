Vold mellem både unge og gamle, angreb på politimænd, benzinbomber og en kapret bus i flammer. Sådan så det onsdag aften ud i den nordiske hovedstad, Belfast.

»Vi er meget, meget heldige, at ingen er kommet alvorligt til skade eller er blevet dræbt i nat, når man kigger på det store antal af benzinbomber,« siger vagtchefen fra det lokale politi til BBC.

Ifølge politiet bliver optøjerne i den nordirske hovedstad mere og mere voldsomme, og onsdag nåede det et niveau, som ikke har været set i årevis.

Det gik blandt andet ud over en chauffør, der fik angrebet sin dobbeltdækkerbus. Senere på aftenen stod den forladt i et vejkryds kun omgivet af høje flammer.

Her står bussen i flammer. Torsdag er der ikke meget bus tilbage. Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Her står bussen i flammer. Torsdag er der ikke meget bus tilbage. Foto: JASON CAIRNDUFF

Bare onsdag aften og nat gik det også ud over otte betjente, der blev såret under urolighederne, da de prøvede at skabe ro i gadebilledet, hvor flere hundrede mennesker skabte postyr. Siden slutningen af marts har mere end 50 betjente fået samme tur.

Det er en politisk gruppe kaldet 'loyalisterne', der ser sig selv som briter, der skaber uroligheder, laver hærværk og udøver volden.

Urolighederne handler om flere ting. Men en tungtvejende del kredser om det ømtålelige emne brexit

Selvom der blev indgået en aftale med EU om et brexit, blev man efterfølgende enige om at lave en handelsgrænse mellem Nordirland og resten af Storbritannien.

Politiet har været massivt til stede, og flere betjente er kommet til skade. Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Politiet har været massivt til stede, og flere betjente er kommet til skade. Foto: JASON CAIRNDUFF

En beslutning, der ikke faldt i god jord ved loyalisterne, som føler sig ladt i stikken og svigtet af politikerne. De føler ikke, de bliver behandlet lige med resten af Storbritannien.

Derudover handler konflikten også om en begravelse af en republikansk politiker ved navn Bobby Storey, der fandt sted sidste år.

Her deltog flere irske republikanere, og coronarestriktionerne blev ikke overholdt. Men det tog det irske politi sig ikke af, og ingen blev straffet for overtrædelserne af coronareglerne.

Og det har også fået loyalisterne til at føle sig forskelsbehandlet. Hvorfor skulle de irske republikanere skånes?

Der er blevet kastet med felre benzinbomber. Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Der er blevet kastet med felre benzinbomber. Foto: JASON CAIRNDUFF

Efter flere dages vold og tumult kigger folk i Nordirland efter et sted at placere skylden. Her bliver der peget på Storbritanniens premierminister, der indgik aftalen med EU, som resulterede i et hårdt brexit.

På Twitter er han dog ude og tage dyb afstand til volden i det nordirske gader. Han skriver:

»Jeg er dybt bekymret over de voldelige scener i Nordirland. Specielt angrebene på politiet, som forsøger at beskytte borgerne og butikkerne, angreb på en buschauffør og overfaldet på en journalist. Måden at løse uenighederne på er gennem dialog, ikke vold og kriminalitet.«

I am deeply concerned by the scenes of violence in Northern Ireland, especially attacks on PSNI who are protecting the public and businesses, attacks on a bus driver and the assault of a journalist. The way to resolve differences is through dialogue, not violence or criminality. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 7, 2021

Flere politikere og myndigheder tager afstand til volden, særligt fordi det også er meget unge mennesker, der er ude på gaderne. De seneste dage er 10 personer blevet arresteret som følge af ulovlighederne. Heriblandt en kun 13-årig dreng.