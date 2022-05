Fredag blev den 56-årige dansker Peter Nielsen dømt til døden ved hængning i Nigeria.

Han blev i april 2018 sigtet for at have dræbt sin 37-årige nigerianske kone og deres fælles fireårige datter.

Peter Nielsen har under hele sagen nægtet sig skyldig, men domstolene er altså af en anden overbevisning, og danskeren står nu overfor den hårdest mulige straf.

Det er dog ikke sikkert, at Peter Nielsen rent faktisk ender med at blive henrettet, der er nemlig ifølge Amnesty givet mindst 56 dødstraffe i Nigeria, som ikke er blevet eksekveret.

Men livsvarigt fængsel i Nigeria er bestemt heller ikke nogen mild straf, fortæller professor emeritus ved Center for Afrika-studier på Københavns Universitet, Holger Bernt Hansen.

»Forholdene er ikke særligt gode. Fængslerne er overbefolkede, der er en meget hård diciplin, og personalet er dårligt uddannede og få, og det betyder, at det er de stærke fanger, som styrer fængslerne,« fortæller Holger Bernt Hansen.

Han gør også opmærksom på, at der er meget korruption i Nigeria. Også i retssystemet og i fængselsvæsenet.

Holger Bernt Hansen anser det for sandsynligt, at Peter Nielsen formentlig ikke vil blive henrettet.

»Det lyder meget dramatisk med hængning, men man udfører det ikke i så høj grad, og hvis der kommer et pres udefra fra Danmark, vil man sagtens kunne forestille sig, at præsidenten vil ændre straffen til livsvarigt fængsel.«

Peter Nielsen kan appellere dommen, og hvis den stadfæstes kan han ønske, at hans afsoning bliver i Danmark frem for Nigeria.

Et ønske, der dog kun kan efterkommes, hvis både Danmark og Nigeria godkender ønsket om at blive overført.

Holger Bernt Hansen fortæller, at Danmark og Nigeria ikke har et hjerteligt forhold, og at det er længe siden, vi har givet bistand til det afrikanske land.

Til gengæld er der en del danske private investeringer i Nigeria, og Danmark har også et konsulat i landet.

Udenrigsministeriet oplyser, at de har ydet konsulær bistand i sagen, siden Peter Nielsens varetægtsfængsling.

»Den konsulære bistand vil fortsætte, også under eventuelle kommende ankesager,« skriver Udenrigsministeriet i en mail til Ritzau, der også pointerer, at en dødsdom ikke er ensbetydende med, at henrettelsen bliver eksekveret.

»Vi har noteret os, at Nigeria ikke har eksekveret dødsstraf i flere år,« skriver Udenrigsministeriet.

Peter Nielsen har i retten forklaret, at han vågnede op til synet af sin døde kone og datter i familiens hjem i den nigerianske hovedstad Lagos.

»Jeg kyssede min kone og datter godnat og gik tilbage til sengen for at sove,« sagde han ifølge flere medier under et retsmøde i november 2021.

»Jeg stod op omkring kl. 7:30, og jeg så, at min kone ikke var i soveværelset. Derfor gik jeg ud efter hende,« siger Peter Nielsen, som forklarer, at han fandt de to ligge livløse på gulvet.

Hans forsvarer har under retssagen fremhævet, at morderen fortsat må være på fri fod.

Men politiet vurderer, at mor og barn var blevet udsat for vold i hjemmets soveværelse, inden de til sidst var blevet slæbt ud i køkkenet.

En forklaring retten endte med at tillægge større værdi end Peter Nielsens egen.