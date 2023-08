Trabzonspor prøver igen at gå på rov i Superligaen.

B.T. kan afsløre, at den tyrkiske storklub har budt på Brøndbys midterforsvarer Frederik Alves.

Ifølge B.T.s oplysninger ligger buddet på omkring en million euro, 7,5 millioner kroner.

Det er samme beløb, som de blågule betalte, da den 23-årige midterforsvarer for halvandet år siden blev hentet i Premier League-klubben West Ham på en kontrakt til sommeren 2026.

Trabzonspor vil have to danskere i forsvaret, hvis de kan købe Frederik Alves fri. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Trabzonspor vil have to danskere i forsvaret, hvis de kan købe Frederik Alves fri. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Frederik Alves begyndte sin tid som Brøndby-spiller i udkanten af holdet, men i sidste sæson kæmpede han sig til en større rolle med 18 Superliga-optrædener, og i denne sæson ligner han en fast del af Jesper Sørensens udvalgte med fuld spilletid i de to første runder af Superligaen.

Hvis Frederik Alves får lov at skifte til Tyrkiet, vil han i Trabzonspor blive holdkammerat med den danske landsholdsspiller Jens Stryger Larsen.

Mesterholdet fra forrige sæson har denne sommer også forsøgt at hente Tochi Chukwuani i Lyngby, men som B.T. har kunnet løfte sløret for, sagde midtbanespilleren selv nej.

Frederik Alves og Brøndby møder søndag FC Nordsjælland.

Det er ikke lykkedes B.T. at få en kommentar fra Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen.