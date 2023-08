FC Midtjylland når at forstærke sig til det vigtige Conference League-opgør torsdag mod Legia Warszawa.

B.T. kan afsløre, at den tjekkiske U21-landsholdsback Adam Gabriel er blevet købt i Hradec Králové for 750.000 euro, det er 5,5 millioner kroner.

Den 22-årige højreback har skrevet under på en femårig aftale i Superliga-klubben efter overstået lægetjek.

Han når at blive registreret et døgn før de vigtige europæiske kampe, hvorfor han er tilgængelig for Thomas Thomasberg, hvis mandskab er hårdt ramt af skader i forsvaret.

Adam Gabriel er back, men har store forcer i det offensive spil, hvor han er kendt for sine mange assister, og han scorede så sent som i weekenden.

Tjekken blev mandag sat i forbindelse med et skifte til FC Midtjylland af det hjemlige medie inFotbal.cz.

Nu er aftalen lukket, og han er ny spiller på heden.