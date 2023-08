Nu er det på plads.

B.T. kan afsløre, at AGF sælger Adam Daghim til RB Salzburg for lige under tre millioner euro, mere end 21 millioner kroner.

Samtidig kan B.T. løfte sløret for, at den unge kantspiller tirsdag er rejst til Østrig, hvor han skal gennemgå sit lægetjek, inden han skriver under på en kontrakt med sin nye klub.

Allerede søndag kunne B.T. som det første medie skrive om det forestående skifte.

Ifølge B.T.s oplysninger har AGF sikret sig en række yderligere klausuler, så beløbet kan stige meget mere - til det cirka dobbelte.

I RB Salzburg vil Adam Daghim blive klubkammeret med både Mads Bidstrup og Maurits Kjærgaard, som begge er store profiler på førsteholdet.

17-årige Adam Daghim kom til Aarhus for to år siden fra FCKs talentafdeling, og sidste sommer rykkede han op i Superliga-truppen.

Samlet er det blevet til syv optrædener for det bedste mandskab i AGF, og det bliver ikke til flere i denne omgang.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra AGFs sportslige ledelse og spillerens agent, Daniel Jensen.