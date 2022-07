Lyt til artiklen

Det er forskellen mellem udfordreren Jonas Vingegaard, der lige nu er i front af Tour de France-feltet, og forhåndsfavoritten Tadej Pogacar, som noget uvant nu må jagte pladsen øverst på podiet.

Det scenario har overrasket stort i cykelverdenen, og ifølge Jørgen Leth, ja, så er det faktisk en umulig opgave, Vingegaard har formået at løse indtil videre – og det vækker stor respekt i den mangeårige Tour de France-kommentator.

»Jeg anså det som umuligt for Vingegaard at støde Pogacar væk på den måde. Så jeg er meget imponeret, og det er helt fantastisk, hvad han laver,« siger Leth til B.T.

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

Som dansker håber han på, at Vingegaard kan bevare sin ret til den gule trøje. Men den neutrale observatør i Leth har også en kærlighed til cykelfænomenet Tadej Pogacar.

»Jeg håber da på Jonas, men ellers er jeg ikke så meget for de overdrevne nationalistiske forventninger til danske ryttere. Så jeg er spændt på at følge Jonas og hepper på ham, for han er udfordreren, der har taget spidsen. Men for mig er Pogacar også en mulig vinder, og det er ikke noget, jeg ville have noget imod.«

Gennem flere årtier har Leth dækket Tour de France, og med hans kendskab til løbet, så er de 2 minutter og 22 sekunder ikke ensbetydende med, at løbet er ovre – og slet ikke, fordi Jumbo-Visma for nylig mistede Vingegaard-hjælperne Primoz Roglic og Steven Kruijswijk.

»Vingegaard har fået et problem, så der er ingen grund til at tro, at den bare holder nu. Jeg tror på, at han kan gøre det, men der er skabt en uro omkring ham, og det gør ham sårbar,« siger Leth, der kun ser Vingegaard og Pogacar i kampen om Tour de France-sejren.

Foto: PAPON BERNARD Vis mere Foto: PAPON BERNARD

Foto: Daniel Cole Vis mere Foto: Daniel Cole

Og hvem end der vinder af de to, så mener Leth, at det bliver en uhyre værdig vinder.

»Jonas Vingegaard har overrasket mig med sin store lyst og vilje til at kæmpe og finde det rette øjeblik. Han har hele tiden haft ret i sine beslutninger, og han kan både beskytte sig og er ikke bleg for at tage chancen, når lejligheden byder sig.«

»Det er sådan en type, jeg godt kan lide med handlekraft og mægtig god forstand på, hvad der er effektivt,« siger Leth og tilføjer om rivalen.

»Pogacar er en beundringsværdig rytter. Han er en stor rytter, der kan sammenlignes med de største, og han er vel den mest interessante rytter i øjeblikket. Men selv han har en grænse. Det er dejligt at se det menneskelige i ham, og det skyldes jo, at Vingegaard er så fræk og udfordrer ham på de rette tidspunkter.«

»Men Pogacar er en vidunderlig rytter. Han skaber det hele selv, og er man Vingegaard-fan, så er man altid nervøs ved, hvad Pogacar kan finde på. Han er en fare. Han er som en bombe, der hele tiden kan eksplodere,« lyder analysen fra Leth.

15 etaper er indtil videre kørt i Tour de France, og her kan du følge B.T.s livedækning af 16. etape.