Der var både skuffelsen og ærgrelse at spore hos Danmarks bedste tennisspiller Mikael Torpegaard, da han onsdag tabte den afgørende kvalifikationskamp om en plads i Australian Open.

Men nu er der alligevel god grund til at finde smilet frem.

Den 26-årige dansker er ved den såkaldte 'lucky loser'-lodtrækning blevet placeret som nummer tre, hvilket betyder, at han alligevel kan få sin grand slam-debut, hvis der kommer tre afbud, inden det hele går i gang. Derfor har Torpegaard også allerede bestilt en flybillet til landet 'Down Under'.

»Det hjalp i den grad på humøret. Jeg rejser om to dage (fredag, red.) og jeg glæder mig helt vildt,« fortæller han til B.T. fra Doha, hvor kvalifikationen i år er blevet spillet.

Mikael Torpegaard er en del af det danske Davis Cup-hold. Her ses han sammen med Holger Rune (tv.) og Frederik Løchte Nielsen (th.). Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mikael Torpegaard er en del af det danske Davis Cup-hold. Her ses han sammen med Holger Rune (tv.) og Frederik Løchte Nielsen (th.). Foto: Liselotte Sabroe

Og selvom en i deltagelse i den prestigefyldte turnering langt fra er garanteret, så er der god grund til optimisme.

Verdenssituationen taget i betragtning er det nemlig ikke videre usandsynligt, at der vil komme flere afbud, inden Australian Open begynder i starten af februar.

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal føle omkring sandsynligheden for at komme med i hovedturneringen, men når man tænker på corona-situationen, så må man gå ud fra, at den trods alt er bedre, end den vil være normalt,« lyder de positive toner fra Torpegaard, der derfor heller ikke tøver med at sætte ord på, hvad en plads i det fornemme selskab ville betyde.

»Det ville være et kæmpe skridt mod mit mål, fra da jeg var helt lille og startede med at spille tennis. Det ville være et skridt nærmere målet om at komme i top-100, så det ville betyde alt – både i forhold til den enkelte turnering, men også i forhold til chancerne for fremadrettet succes. Det ville være en en helt unik chance for at bevise, at jeg kan være med blandt de bedste.«

I onsdagens opgør havde han ellers muligheden for at sikre sig en direkte billet til grand slam-turneringen efter to flotte sejre i kvalifikationsturnering.

Men tjekkiske Tomas Machac var på dagen en for stor mundfuld for Danmarks bedst rangerede tennisspiller, der tabte 2-6, 1-6.

»Det var rigtig bittert. Det er aldrig sjovt, men specielt ikke sjovt i det her regi, hvor det er så utrolig meget, vi spiller om. Selvfølgelig er det det værste scenarie at tabe i, men de to første kampe er jeg nødt til at tage noget med fra, og i dag var han bare klasser bedre fra baglinjen,« forklarer den 26-årige dansker.

Alligevel skal tasken pakkes inden længe.

For selvom intet er garanteret, så var det aldrig en mulighed at takke nej og i stedet rejse hjem til Ohio, hvor Mikael Torpegaard har boet, siden han i 2014 krydsede Atlanten for at gå på Ohio State University.

26-årige Mikael Torpegaard har fortsat sin grand slam-debut til gode. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 26-årige Mikael Torpegaard har fortsat sin grand slam-debut til gode. Foto: Liselotte Sabroe

De nuværende coronarestriktioner betyder nemlig, at der alligevel ikke er turneringer at spille i USA i februar og marts. Derudover er der en ekstra gulerod ved at tage til Australien udover muligheden for at komme ind i hovedturneringen.

Pladsen i kvalifikationsfinalen betød nemlig, at Mikael Torpegaard også fik et wildcard til kvalifikationen til opvarmningsturneringen Murray River Open i Melbourne.

Alligevel er det naturligvis chancen for at få sin grand slam-debut, der fylder hos den 26-årige dansker.

»Selvfølgelig kommer jeg til at sidde og tjekke listen og se, om jeg er kommet nærmere. Det bliver en lidt uvillig stresset periode, men det bliver også en kanon oplevelse bare at være i Australien og være blandt de allerbedste og mærke stemningen. Jeg glæder mig enormt meget.«

Dermed venter der inden længe to uger i corona-isolation på et hotel i Melbourne for Mikael Torpegaard, der lige nu er rangeret som nummer 192 på verdensranglisten. Der er således kun muligt at forlade værelset, når spillerne skal træne.

Australian Open begynder 8. februar.