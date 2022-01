»Jeg følte mig lidt som en kriminel. Det var der ingen grund til.«

Sådan lyder det fra den tjekkiske tennisspiller Renata Voracova, der fortæller, hvordan hun oplevede sin ankomst til Australien.

Planen var, at hun skulle spille årets første grand slam, men hun blev sendt på et karantænehotel på et lille værelse med lukkede vinduer og vagter udenfor. Siden røg hun hurtigt på et fly hjem.

Hendes visum var blevet annulleret, og hun blev smidt ud af landet, fordi hun ikke opfyldte vaccinationskravet for at kunne krydse grænsen.

Tennisspilleren selv mente dog i den grad, at hun inden afrejse havde fået 'medicinsk dispensation', da hun inden for det sidste halve år har haft coronavirus.

»Jeg sendte alle mine papirer. De blev godkendt. Hvis jeg vidste, der bare ville være én procent chance for, at noget ikke ville være i orden, var jeg ikke taget afsted,« siger hun til det russiske medie Denik ifølge The Guardian.

Renata Voracova, der har vundet 11 doubletitler på WTA-touren, fortæller, at hun i den grad overvejer at søge om erstatning, men håber på at få hjælp fra det australske tennisforbund, så det ikke bliver nødvendigt.

Hun forklarer, at hun gerne vil vaccineres mod coronavirus, men at hun oplevede nogle problemer efter at have været smittet, der har gjort, at hun endnu ikke har fået sine stik.

Og den manglende vaccine betød også et omfattende forhør ved den australske grænse.

»Jeg var bekymret. Jeg følte mig ikke i sikkerhed, før jeg var hjemme igen. Intet var sikkert. Det var, som om jeg så en film. Et langt forhør med instrukser. De sagde, jeg skulle tage tøjet af, så tage tøjet på. Ad, jeg har slet ikke lyst til at tænke på det og slet ikke opleve det igen,« fortæller 38-årige Renata Voracova.

Mens Voracova, der nåede at spille en enkelt WTA-doublekamp i Melbourne, hurtigt blev sendt hjem, har der udspillet sig et sandt drama med Novak Djokovic. Længe var der usikkerhed om, hvorvidt han fik lov til at blive i landet, men søndag endte han til sidst med at annulleret sit visum, inden han forlod Australien.