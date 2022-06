Lyt til artiklen

Han var i store smerter. Så store, at han ikke længere kunne holde det ud. Der skulle findes en løsning.

I starten af 2022 led den danske tennisstjerne Holger Rune nemlig af massive rygproblemer, der gjorde det ulideligt for ham, når han rendte rundt på en tennisbane.

»Det gik mig på i alle turneringer. Og det var vanvittigt irriterende, at det fyldte så meget,« fortæller den 19-årige tenniskomet til B.T.

Men efter flere måneder, hvor han bed smerterne i sig, fandt han pludselig en løsning.

Foto: IMAGO/Mathias Schulz Vis mere Foto: IMAGO/Mathias Schulz

En løsning, der har navnet Matteo Tinelli, og som er en italiensk fysioterapeut.

»Jeg spillede en turnering i San Remo, og der var han tilfældigvis til stede for at arbejde, og så henvendte vi os for at høre, om han kunne ordne min ryg. Og det kunne han,« lyder det fra den unge dansker, der indtil det tidspunkt endnu ikke havde fundet en behandling, der virkede.

Derfor blev han da også dybt overrasket, da italieneren kunne hjælpe ham.

»Jeg tænkte ‘wow!’, for det er der ingen, der han kunnet før. Han var nærmest en magic-physio,« forklarer Holger Rune, der herefter heller ikke var i tvivl.

Fysioterapeuten skulle tilknyttes hans team hurtigst muligt og rejse med rundt i verden, hvor danskeren har taget alt og alle med storm den seneste tid.

Først med en sejr ved ATP-turneringen BMW Open i München og dernæst den sensationelle kvartfinale ved French Open.

»Han har hængt ved lige siden, og man kan godt kalde ham for min mirakelmand. Han har jo nærmest reddet mig, for min krop har det virkelig godt,« lyder det videre.

Af samme årsag er den italienske redningsmand da også at finde hos Holger Rune den kommende tid, fortæller han videre.

Holger Rune sammen med sin private fysioterapeut, Matteo Tinelli. Foto: Privatfoto Vis mere Holger Rune sammen med sin private fysioterapeut, Matteo Tinelli. Foto: Privatfoto

Her tager han nemlig hul på et nyt grand slam-eventyr ved den prestigefyldte Wimbledon-turnering.

»Det er så vigtigt for mig. Hvis jeg pludselig har en lang kamp og skal spille næste dag, så gør han en kæmpe forskel på det her niveau,« siger danskeren.

Holger Rune skal forsøge at følge op på sin store præstation ved French Open, når han skal betræde det berømte græs i London.

Wimbledon begynder 27. juni.