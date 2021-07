Superliga-klubben Randers har fået banket noget godt op i deres ungdomsafdeling. Og det kan kronjyderne nu lukrere på økonomisk.

Filip Bundgaard fik som 16-årig sin Superliga-debut og er inviteret til Ajax på prøvetræning, og nu kan B.T. afsløre, at et andet 16-årigt Randers-talent er solgt til tyske Wolfsburg.

Det er den unge midterforsvarer Christian Østergaard, som har underskrevet en kontrakt med Bundesliga-klubben, og dermed sender lidt penge i Randers-kassen.

Aftalen skulle ifølge B.T.s oplysninger være på plads, og den kunne meget vel blive officiel inden for et par timer.

Christian Østergaard beskrives som lidt af en Simon Kjær-klon i midterforsvaret, og det gør det jo ikke mindre interessant, når han nu skal forbi en klub, hvor den danske landsholdsanfører også har slået sine folder.

Her spillede Simon Kjær fra 2010 til 2013, men nu er det tid til en anden og endnu yngre dansker.

Det er Christian Østergaards tur, omend han skal tage turen op gennem den tyske klubs ungdomsafdeling, før det bliver tid til seniorbold for stortalentet.

Christian Østergaard har foruden at være en profil på sine ungdomshold i Randers og noteret sig for kampe på det danske U16-landshold i det midterforsvar, hvor han altså har noget at leve op til i sammenligningen med den danske landsholdsanfører.