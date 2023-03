Lyt til artiklen

Den norske kommentator Daniel Høglund har meldt sig ud af sin fodboldklub Fram Larvik.

Og det sker efter en opsigtsvækkende sag i klubben, som Høglund selv tager stærkt afstand fra.

»Det sker jo i frustration. Det er en forfærdelig trist sag for alle, der er glade for Fram,« siger Høglund til NRK.

Sagen omhandler en mand, der tidligere har haft et tllhørsforhold til klubben.

I 2011 blev han dømt for seksuelle overgreb mod mindreårige, og han blev udelukket fra klubben. Men nu mener folk i klubben, at han skal have en ny chance for at blive frivillig igen, efter han har udstået sin straf.

I en henvendelse fra 2022 beder flere klubbens medlemmer om, at karantænen bliver ophævet. Alternativt skulle han kun måtte opholde sig på klubbens område frem til kokken 16 under opsyn af ansatte i klubben.

Helt konkret skrev 19 personer under på brevet, heriblandt den daglige leder i klubben, Rune Holst Bloch. I december sagde bestyrelsen i klubben nej til forslaget, men Høglund mener, der skal ske en oprydning i klubben.

Han vil i hvert fald ikke være en del af klubben indtil da.

»Den daglige leder må jo forstå, at det ikke er forenligt med en idrætsforening at hente en mand ind, som er dømt for seksuelle overgreb mod børn,« raser han.

Flere af de andre medunderskrivere har angiveligt fortrudt siden, og Høglund fortæller, at han ikke tror, at folk helt har forstået situationens alvor. Derfor mener han ikke, at alle skal trække sig.

Indtil videre raser debatten videre i klubben.