2022 står for døren, og det betyder jo blandt andet, at en række nye love og regler træder i kraft.

Flere af dem får betydning for de danske bilejere – og ikke mindst alle, der overvejer at købe en brugt bil.

Den 1. januar træder en ny købelov nemlig i kraft, og den stiller bilkøberne bedre end hidtil, skriver bilisternes interesseorganisation FDM i en pressemeddelelse.

Det skyldes ikke mindst, at den såkaldte formodningsregel forlænges fra 6 til 12 måneder.

Det betyder, at sælger nu skal udbedre en fejl på en brugt bil, som er blevet opdaget op til et år efter købet, idet det formodes, at fejlen også må have været til stede, da bilen blev købt. Før gjaldt det kun fejl, som blev opdaget i løbet af de første seks måneder efter købet.

»At formodningsreglen forlænges, er godt nyt for de flere end 400.000 danskere, der hvert år køber en brugt bil. Uenigheder i forbindelse med køb af brugt bil er nemlig velkendt i FDMs rådgivning. Her vil en længere formodningsregel ikke bare stille forbrugerne bedre, men forhåbentlig også sikre, at bilerne, de køber, er i bedre stand,« siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange.

Det bliver også dyrere at trykke for hårdt på speederen i det nye år, skriver FDM.

Efter at have ligget stille i flere år stiger fartbøderne i 2020 med 20 procent.

Eksempelvis vil det nu koste en bøde på 4.200 kroner at køre 80 km/t. i en byzone, hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t.

»Det er længe siden, man sidst har justeret bødetaksterne, og det giver kun god mening, at de følger med tiden, også hvis de skal have en præventiv effekt,« siger Dennis Lange.

»Men merindtægten fra bøderne bør naturligvis gå til bedre trafiksikkerhed og mere synligt politi på vejene. Hvis det bare handler om at få penge i statskassen, risikerer vi at miste befolkningens opbakning til fartkontrol,« tilføjer han.

Endelig ændres skattereglerne for dig, som har en firma-elbil og har en ladeboks eller ladestander på din private adresse, som er stillet til rådighed af arbejdsgiveren som en del af aftalen om fri bil.

Fra januar bliver man ikke længere beskattet af værdien af ladeboksen eller -standeren.

Overgår laderen til privat brug efter mindst et halvt år, vil du fra 2022 heller ikke blive beskattet af det.

Bemærk dog, at det halve år ikke kan tælles bagudrettet, men tidligst fra 1. januar. Så det er først muligt at undgå beskatning, hvis laderen overgår til privat brug fra og med 1. juli 2022.