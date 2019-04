11 personer, heriblandt seks spædbørn, er blevet smittet med mrsa på Sjællands Universitetshospital Roskilde.

Sjællands Universitetshospital Roskilde har haft kontakt til 24 ud af 25 familier, der har været på sygehusets neonatalafsnit i tiden siden 3. marts i år.

Det oplyser ledende overlæge Jonas Wadt Manthorpe.

Hospitalet oplyste onsdag, at seks spædbørn samt fem forældre er blevet smittet med mrsa-bakterien på neonatalafsnittet.

Derfor blev 25 familier, der har været på afsnittet, kontaktet og opfordret til at blive undersøgt for bakterien hos egen læge.

- Vi har både skrevet og ringet til dem. Så vi har snakket med dem. De er informeret og har det godt.

- Der er én udestående, siger Jonas Wadt Manthorpe med henvisning til, at man ikke har kunnet få fat på den sidste familie endnu.

Seks af de i alt 11 smittede har fået en infektion, mens de fem andre er raske smittebærere.

Bakterien kan ikke behandles med almindelig penicillin.

Raske mennesker, der er smittet med mrsa, vil ofte slet ikke opdage, at de har bakterien. De kan dog stadig smitte andre.

- Det er klart, at det er en af grundene til, at man skal undersøges.

- Det er også vigtigt på den måde, at de skal have muligheden for at blive undersøgt. Men i det omfang, at de har det godt, så er der ikke en hastende faktor i det.

- Det skal de gøre stille og roligt hos egen læge, siger Jonas Wadt Manthorpe,

/ritzau/