Mens flere og flere lande legaliserer hash, er Danmark fortsat tilbageholdne.

Og det kan der være god grund til.

I hvert fald hvis man ser på resultaterne for et nyt omfattende studie fra Aarhus og Københavns Universitet.

Et hold forskere har lavet verdens største undersøgelse af sammenhængen mellem hashmisbrug og risikoen for at udvikle depression og bipolar lidelse.

Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

I studiet indgår registerdata fra mere end seks millioner danskere, og forskerne kunne se en tydelig sammenhæng.

»Når vi tager højde for forskelle i bl.a. køn, alder, socioøkonomi og familiehistorik, ser vi, at cannabismisbrug er forbundet med næsten en fordoblet risiko for at udvikle depression og to-tre gange højere risiko for at udvikle bipolar lidelse hos både mænd og kvinder,« siger ph.d.-studerende og førsteforfatter på studiet Oskar Hougaard Jefsen fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Han mener, at resultaterne af undersøgelsen bør få folk til at være mere forsigtige, når det kommer til hashrygning.

»Resultaterne maner til forsigtighed, når det gælder brug af cannabis. Det gælder både for mennesker, der er i forhøjet risiko for psykisk sygdom, og for politikere og andre beslutningstagere, som diskuterer mulighederne for legalisering af cannabis,« siger Oskar Hougaard Jefsen.

Selv om forskerne kunne se en sammenhæng mellem hashrygning og depression og bipolar lidelse, så kan man ikke endegyldigt sige, at det er hashrygningen, som er skyld i sygdommene, fortæller Oskar Hougaard Jefsen.

Det skyldes blandt andet, at forskerne bag studiet ikke kan udelukke, at nogle af de mennesker, der får et hashmisbrug har brugt hashen til at behandle udiagnosticerede depressive lidelser.

For at få et helt klart svar ville det kræve et lodtrækningsforsøg, hvor man satte en stor gruppe mennesker til at ryge store mængder hash for at se, om det medførte en øget risiko for, at de udviklede psykisk sygdom.

»Sådan et studie ville selvfølgelig være uetisk,« siger Oskar Hougaard Jefsen.