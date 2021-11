Black Friday handler normalvis om, at du skal købe flere nye ting.

Men sådan er det ikke (kun) hos IKEA.

I anledningen af Black Friday inviterer IKEA i hele landet nemlig til Green Friday Vintage Sale.

Her kan du få fat i gamle udgåede IKEA-klassikere – hvis du altså er den heldige vinder!

Sådan deltager du Du deltager i lodtrækningen ved at udfylde en lodseddel med dit navn, efternavn og et telefonnummer, og afleverer lodsedlen i stemmeboksen ved det møbel, du ønsker at vinde retten til at købe.

Umiddelbart efter hver lodtrækning trækker vi vinderne, som kan købe møblet til den oprindelige pris. Vinderne kontaktes på telefon. Tager vinderen ikke telefonen, forbeholder IKEA sig ret til at trække og kontakte en ny vinder. Kilde: IKEA

Det foregår nemlig ved en lodtrækning fredag 26. november, hvis du vil have fingrene i et IKEA-møbel, som du ikke bare kan finde inde i butikken. Du kan købe møblerne til den oprindelig pris, og møblerne findes kun i et begrænset antal.

Hvad med det KLINTE-lænestol fra 1990? Eller en MOMENT-sofa fra 1986? Hvis ikke du er til de helt gamle klassikere, kan du også få et INDUSTRIELL-sæt med et bord og to stole fra 2018.

Du deltager i lodtrækningen ved at møde op på torvet ved Cirkulär i IKEA Aalborg fredag 26. november mellem 11 og 19, hvor der vil være hele tre lodtrækningsrunder med fem-seks møbler i hver lodtrækning.

Det er kun til Green Friday Vintage Sale, at du kan finde vintagemøblerne til den oprindelige pris.

Se de præcise tidspunkter for lodtrækning samt møbler HER.