Skal det være en pizza? Skal det være en burger? Eller måske en … dildo?

Sortimentet for den populære leveringstjeneste Wolt i København bliver nu udvidet til også at gælde sexlegetøj, glidecreme og kondomer.

Det sker, efter at Wolt i en periode har leveret den type varer i Aarhus, hvor det er blevet taget godt i mod.

Siden sexshoppen Tys-Tys og Wolt indgik et samarbejde i Aarhus, er der nemlig i stor stil blevet bestilt både kondomer og glidecreme såvel som mere high-end sexlegetøj fra den populære app.

Derfor har man valgt at udvide sortimentet og indføre konceptet i København.

Og det er man – ikke overraskende – yderst tilfreds med i Tys-Tys.

»Mange af vores kunder har efterspurgt her og nu-levering på sexlegetøj, og vi har tidligere sendt taxaer og egne ansatte af sted med leveringer i Aarhus for at tilfredsstille vores kunder, der hurtigst muligt skal have leveret blandt andet kondomer, dildoer og vibratorer. Derfor opstod idéen til at kontakte Wolt, da de jo er kendt for at levere lynhurtigt,« fortæller medejer og butiksbestyrer af Tys-Tys, Pernille-Louise Lenskjold.

Hun fortæller, at Wolt først var lidt betænkelige ved at sætte sexlegetøj på menukortet, men nu hvor servicen har vist sig at være en stor succes, fortryder de ikke, at de gav det chancen.

Du kan fra nu af få leveret sexlegetøj alle ugens dage indtil midnat.