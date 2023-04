Siden 1928 er der rullet film over biograflærredet i Dragør Bio. Men nu er det slut.

Biografen, der har været samlingssted for byen på Amager, lukker søndag, skriver TV 2 Kosmopol.

Lukningen skyldes, at biografen ikke længere er tidssvarende, og at standen ikke er god nok til, at man kan fortsætte med at drive biograf i den nuværende bygning.

En gruppe på 60 ulønnede frivillige har siden 2014 stået for biografdriften. Forperson for Dragør Biografforening Mette Jansen kalder det en »trist dag«, men siger, at der ikke er noget at gøre.

»Og vi har ikke kunnet få en aftale om en langtidslejekontrakt med bygningens ejere. Dermed kan vi ikke kaste os ud i et crowdfunding-projekt, der skulle skaffe penge til fornyelsen,« siger hun til TV 2 Kosmopol.

Nyheden om biograflukningen blev allerede meldt ud i efteråret sidste år.

Lokalmediet KøbenhavnLIV skrev dengang, at bestyrelsen i Dragør Biografforeningen havde sendt en nedslående besked ud til foreningens medlemmer om biografens fysiske forfald.

»De sidste måneder har vi måttet fjerne stole, der ikke længere kan holde til gæsterne, og biografen er i så ringe forfatning, at en renovering er udelukket.«

»Det vil blive for dyrt, og pladsen er ikke til at skabe en moderne biograf med adgang for alle – også mennesker med handicap, der i dag ikke kan eller har svært ved at komme i biografen på grund af trapper og ingen adgang til handicaptoilet,« skrev bestyrelsen ifølge KøbenhavnLIV.

Forperson Mette Jansen understreger over for TV 2 Kosmopol, at beslutningen om at lukke er truffet helt uden bitterhed over for bygningens ejer.