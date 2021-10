Danmarksmesteren i pløjning blev kåret lørdag.

Han hedder Martin Lindberg Velling, og lørdag vandt han DM i pløjning foran 28 andre pløjere på Rokkedahl Landbrug ved Nibe.

LandboUngdom afholder hvert år DM i pløjning, og her kæmper Danmarks bedste pløjere om guld, sølv og bronze. Man bliver udtaget til DM via lokale og regionale mesterskaber, og i år blev det altså Martin Lindberg Velling, som løb med sejren.

Hvad er konkurrencepløjning Konkurrencepløjning handler helt konkret om at pløje et felt på en mark bedst muligt. Pløjningen foregår både i stubjord og i grønjord, og i hver kategori bliver pløjerne vurderet ud fra 12 forskellige faktorer på en skala fra 1-10. Pløjeren med den højeste samlede score vinder. Det er blandt andet flækningen, sammenkastet og furens retning og pakning, der bliver vurderet. Kilde: https://landboungdom.dk/ploejning/om-ploejning/Landbo Ungdom

»Det var ikke perfekt, men det var nok bare jævnt godt hele vejen igennem med både pløjefelt og afslutning,« forklarer han ydmygt om sejren ved DM og forsætter:

»Jeg kan egentlig bedst lide græsjord, når jeg skal pløje, og på grund af corona var det kun stubjord i år over én dag, hvor vi plejer at have både grøn- og stubjord fordelt på flere dage. Så jeg var noget mere nervøs end de andre år. Det var en kæmpe lettelse at vinde efter så meget forberedelse op til.«

Martin Lindberg Velling er 24 år og bor i Hobro, hvor han også har trænet op til DM i pløjning

»Jeg har kørt lidt på mit arbejde, og i år kørte vi i stubjord, så det handler også om at finde den type jord, der skal køres i til DM, når man træner op til det. Der er stor forskel på de forskellige typer af jord,« forklarer han.

DM i pløjning handler om at kunne pløje en mark pænt og ensartet, og det kunne Martin Lindeberg Velling, som har deltaget i DM pløjning, siden han var 16.

»Jeg går jo nok op i det, fordi min far også altid har gjort det. Det er lidt en enmandssport, hvor det er op til dig selv, hvordan det går. Det er jo ikke en holdsport ligesom fodbold eller håndbold,« forklarer han om interessen for pløjning og forætter:

»Jeg har vundet DM fem gange. Jeg har også kørt junior-klasser, som man kører i, fra man er 16-22 år, og de klasser har jeg vundet et par gange. Det kræver meget forberedele – både hjemme i værkstedet og ude i marken, så man kan levere 100 procent.«

Til DM i pløjning 2021 deltog også Maritn Lindeberg Vellings far – og han endte med også at vinde i veterankategorien – så pløjning må siges at ligge til familen.

Nu er Martin Lindeberg Velling kvalificeret til VM i Rusland, som kommer til at foregå i sensommeren 2022, hvis corona ikke sætter en stopper for det.