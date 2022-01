De fleste af os har godt af at komme til tandlægen mindst en gang om året, men nu kan børn og unge have længere udsigter til at få bisserne tjekket.

Det skyldes manglen på tandlæger i den kommunale tandpleje, og det kan blive et stort problem, mener Tandlægeforeningen ifølge TV2 Nord.

Problemet kan løses ved at uddannelse flere tandlæger, og det er der også planer om. Et flertal i Folketinget blev i 2021 enige om at åbne en tandlægeuddannelse i Hjørring under Aalborg Universitet i 2025. Men så længe kan tandplejen slet ikke vente.

»Jeg synes, politikerne har sovet i timen. De har selv været med til at udgive en prognoserapport, der sagde, at der bliver brug for rigtig mange tandlæger i fremtiden, men der er ikke handlet på det,« siger Susanne Egtoft Nielsen, der er formand for de offentlige ansatte tandlæger i Tanlægeforeningen, til tv-stationen.

Prognosen lyder på færre tandlæger frem mod 2030, og når tandlægeuddannesen tager fem år at gennemføre, så er der lange udsigter til flere hænder.

Det betyder, at børn og unge kan komme til at opleve, at der går op til 1 år og 4-5 måneder mellem deres tandlægetjek.

Hos den kommunale tandpleje i Hjørring har man forsøgt at komme problemet til livs på den korte bane ved at holde åbnet om lørdagen. Men det er ikke en holdbar løsning, mener overtandlæge Charlotte Zeuthen.

Derfor håber hun også på, at der kommer en løsning hurtigt, så børn og unge igen kan få en tandlægetid inden for rimelighedernes grænser.