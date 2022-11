Lyt til artiklen

Den selvbestaltede afvænningsguru Steen Svartzengren skal for retten tiltalt for svindel.

Det kan B.T. i dag afsløre.

Ifølge et anklageskrift i sagen skal Steen Svartzengren allerede tirsdag møde op i retten i Lyngby, hvor han er tiltalt for flere tilfælde af ‘underslæb og bedrageri af særlig grov beskaffenhed’. Han nægter sig skyldig.

Retssagen er kulminationen på en økonomiske deroute for erhvervsmanden, der er kendt fra DR-dokumentaren ‘sidste omgang i whiskybæltet’ fra efteråret 2018.

Steen Svartzengrens panoramaudsigt fra den villa, hvor DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' er optaget. Foto: Screenshot/Impact TV Vis mere Steen Svartzengrens panoramaudsigt fra den villa, hvor DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' er optaget. Foto: Screenshot/Impact TV

Som tørlagt alkoholiker deler han i programmet ud af sine erfaringer med at kvitte alkoholen.

Det gør han blandt andet sammen med modeskaberen Erik Brandt, modellen Oliver Bjerrehuus, Shu-bi-dua-trommeslageren Bosse Hall og komikeren Thomas Wivel.

I dokumentaren præsenterer Steen Svartzengren sig som de riges alkoholterapeut, der kender livet i whiskybæltet.

Han er, fremgår det af programmet, tidligere direktør i Toshiba og succesfuld forretningsmand med en stor, sort Mercedes og villa i Vedbæk med panoramaudsigt ud over Øresund. I Ekstra Bladet stod Steen Svartzengren også frem og fortalte om et liv med masser af penge og alt for meget alkohol.

I januar 2019 kunne B.T. så afdække, at Steen Svartzengren er mere fusentast end succesrig forretningsmand.

Det viste sig, at han havde lejet huset i dokumentaren af en rigmand, og under optagelserne blev han smidt ud af huset, fordi han ikke betalte husleje. Derfor måtte optagelserne rykkes til Erik Brandts lejlighed i København.

I B.T. anklagede en række småinvestorer også Steen Svartzengren for at have formøblet deres indskud i firmaet Petanium Holding. Pengene skulle Steen Svartzengren have investeret for dem, men i december 2018 stod det klart, at pengene var pist væk.

Det er denne villa, som Steen Svartzengren bor i i dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet'. Han fortalte både instruktøren og en deltager, at det var hans. Men det er forkert. Foto: Screenshot/Impact TV Vis mere Det er denne villa, som Steen Svartzengren bor i i dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet'. Han fortalte både instruktøren og en deltager, at det var hans. Men det er forkert. Foto: Screenshot/Impact TV

Nogle havde indskudt nogle få hundrede tusinde kroner, andre over en million kroner. Flere af småsparerne var venner af Svartzengren-familien, og de fortalte, at de blev forført af Svartzengrens forsikringer om store afkast.

Pengene blev dog aldrig udbetalt til småinvestorerne. Det var tabt, lød forklaringen fra Steen Svartzengren. De rasende småsparere mistænkte forretningsmanden for at have stjålet pengene i stedet for at investere dem, og derfor blev han politianmeldt.

B.T. har også kunnet afdække, hvordan Steen Svartzengren tilbage i 2014 og 2015 – hvor han boede i en luksusvilla i Lugano i Schweiz – formøblede en række investorers penge under mystiske omstændigheder i firmaet Hartvig Invest.

Nu har politiet så afsluttet sin efterforskning, og Steen Svartzengren er ifølge anklageskriftet tiltalt for underslæb ved at have brugt to millioner kroner af småsparernes penge til blandt andet sit eget privatforbrug. Penge, som han havde lovet at investere.

Desuden fremgår det af anklageskriftet, at han har lånt fire millioner kroner af nogle rigmænd ved at lade dem tro, at han havde kapital i sine firmaer til at kunne betalte tilbage. Det kunne han dog ikke, og derfor mistede de pengene. Den del af tiltalen er »kun« bedrageri og ikke underslæb.

Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf, fremgår det. Steen Svartzengrens advokat, Jacob Lund Poulsen, har ikke yderligere kommentarer, ud over at hans klient nægter sig skyldig.

Steen Svartzengren har tidligere fortalt til B.T., at småsparernes pengene blev tabt på valutainvesteringer, men at han ‘var god for mindst 100 millioner kroner’.