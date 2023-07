Det var alt andet end en hyggelig tur i Legoland for Gertie Normann Fruergaard og hendes familie.

Klokken 13 ankom de til forlystelsesparken efter en fem timers lang køretur. Familien var kørt tidligt afsted fra hjemmet i Nordsjælland for at kunne bruge hele dagen med sjov og forlystelser i den store park.

Men den lille familie bestående af Gertie, hendes datter og hendes børn, blev mødt af et menneskehav uden lige og alt for lang kø til alting.

De havde købt billetter til to dage i Legoland, som i alt kostede 2.000 kroner for de to dage, men oplevelsen var ifølge Gertie langtfra pengene værd.

»Der var simpelthen så mange mennesker i Legoland. Det var ikke til at holde ud overhovedet. Da vi kommer ind er det kaos, der er alt for mange mennesker i parken.«

»Der var kø til alting med hundredvis af mennesker i køerne. Der var sort af mennesker, så man kunne nærmest heller ikke se noget af det LEGO, som står fremme.«

Mens familien Normann Fruergaard så kunne blive skubbet og mast i køen til forlystelser, kunne de se på Facebook, at Legoland havde sat billetprisen ned i et forsøg på at lokke flere mennesker til parken.

Derfor gik Gertie Normann Fruergaard til tasterne og skrev en kommentar på Facebook.

'Hvorfor laver I sådan et tilbud i den mest travle del af sæsonen? Der var ALT for mange mennesker i parken- så mange, at der var 40-45 min kø til alle forlystelser. 35 min kø til mad og is og 20 min kø til toiletterne.'

'I kunne også vælge at begrænse antallet af gæster i parken så alle fik en god oplevelse. Der var adskillige særligt sårbare børn, som fik nedsmeltninger og gik amok på hinanden i køerne. Det er da dårlig etik Legoland! Så … spar 15%….og oplev at betale 2000 kroner for 2 karruselture…..'

Sidenhen er flere stemt i klagekoret på Facebook og ligeldes er der også en Trustpilot, som bærer præg af utilfredshed.

Alle i koret har haft en dårlig oplevelse i Legoland, fordi der var for mange mennesker.

En af dem var Jannik Dunvald Wille, som også havde taget den lange tur fra Amager til Billund for at bruge noget af sommerferien i Legoland.

»Vi var der klokken 13, og det ser ikke så slemt ud ude fra. Men da vi kom ind var der er så mange mennesker, at man ikke en gang kunne sidde nogen steder.«

Foto: Gertie Normann Fruergaard Vis mere Foto: Gertie Normann Fruergaard

»Vi havde en nyfødt med og min kæreste kunne ikke sidde og amme nogen steder. Derudover var der 30 til 60 minutters ventetid til mad og toilet. Og op mod over en times ventetid til forlystelser.«

Derfor blev det også en kort fornøjelse for Jannik og resten af familien. De var ude af døren igen inden de egentlig var startet.

»Alting var overbebyrdet. Vi endte med at være der 1,5 time før vi var ude igen. Vi nåede en forlystelse, så gav vi op. Det er irriterende, at de sælger så mange biletter, for man kommer ikke til at prøve noget.«

»Selv til informationen, hvor vi ville snakke med dem om det, var der så lang kø, at vi droppede det. Det var allersidste gang vi var i Legoland. Vi kommer aldrig igen.«

Og Gertie Normann Fruergaard er meget enig i det Jannik Dunvald Wille sluttede af med.

»Man kan så vælge at tilkøbe et pas, hvor man enten kan springe køen over, men det løber det hurtigt op i mange tusinde. Og i de lange køer kunne man bare se trætte børn, som fik nedsmeltninger og brød sammen og græd, fordi de ikke kunne holde til det længere.«

»Det er fint, at de vil være en pengemaskine, hvor de lukker rigtig mange ind, men det kan godt gøres smartere med køer. Men vi kommer aldrig nogensinde til at købe billetter til det igen. Og jeg vil aldrig anbefale det til nogen.«

I et mailsvar forklarer pressechef, Kasper Tangsig, at der er fuld tryk på kedlerne henover sommeren. Derfor må man også forvente længere ventetid. Legoland har typisk sine mest besøgte uger i midten til slutningen af juli, og tilpasser åbningstid, bemanding og kapacitet efter det.

»Vi lever af glade gæster i Legoland, og det er langt de fleste heldigvis også. Der må i højsæsonen forventes ventetid ved de mest populære forlystelser, hvilket også er gældende for mange andre attraktioner i juli måned.«

»Generelt kører diverse kampagner hen over året, og vi oplever god tilfredshed med vores forskellige kampagnetilbud. Hvis man ønsker at besøge parken på en dag, hvor der slet ingen ventetid er, skal man planlægge sit besøg udenfor højsæsonen.«

»Vi har nogle gode råd til, hvordan man kan gøre, hvis man vil have mindst mulig ventetid her i højsæsonen. De mindst travle dage er som udgangspunkt fredag og søndag, men kig også på vejrudsigten og vælg en dag, hvor vejret måske byder på lidt regn i løbet af dagen.«

»Hent vores app og hold øje med ventetiderne, så man kan gå til de forlystelser med kortest ventetid, og kom først på dagen eller bliv hængende til sidst på dagen, da der generelt er meget mindre ventetid de første og sidste timer i løbet af dagen.«