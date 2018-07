Hvad der skulle have været et uforpligtende engangsknald med en kvinde, han havde mødt på en datinghjemmeside, blev for Kasper begyndelsen på et spind af løgne og et ufrivilligt faderskab.

Det er i hvert fald den eneste konklusion, den i dag 34-årige Kasper selv kan komme frem til, efter han gang på gang har vendt og drejet, hvad der præcis skete den skelsættende nat for små tre år siden.

Kasper var dengang single, og ligesom mange andre med den sociale status havde han oprettet en profil på en datinghjemmeside. Her faldt han i snak med en ung kvinde, som virkede sød. De aftalte at mødes.

»Vi mødtes hos mig. Hun drak ikke alkohol, men fik noget te, imens jeg drak noget vin. Vi sad bare og snakkede til omkring kl. 02, inden vi gik i seng,« husker Kasper, der ikke er hans rigtige navn.

Kasper ønsker ikke at stå frem med sin sande identitet, da han er bekymret for, at opmærksomheden omkring hans sag vil kunne forværre den i forvejen anspændte situation i forhold til moderen til det snart to år gamle barn, der kom ud af mødet den pågældende aften.

Ville tage kondom på, men blev stoppet

Inde i soveværelset – under den indledende fase – fandt Kasper et kondom frem. Han kendte ikke pigen, så beskyttelse virkede for ham som en helt naturlig ting.

»Jeg havde aldrig været i seng med en kvinde uden at bruge kondom, medmindre jeg havde været kæreste med hende igennem længere tid. Så for mig var det helt naturligt. Men da jeg var ved at tage kondomet på, stoppede hun mig og sagde, at det ikke var nødvendigt, da hun var beskyttet,« siger Kasper og husker, hvordan han lod sig overbevise med tanken om, at det nok bare var ham, der var pjattet.

»Der var jo mange andre, der aldrig brugte kondom. Heller ikke ved engangsknald,« siger Kasper til B.T.

Om morgenen tog kvinden hjem, og de to sås ikke igen. Ifølge Kasper var der ikke noget unaturligt i det, da der jo var tale om et 'one-night stand'.

Bekymringerne rejste sig

Efterfølgende kunne Kasper dog ikke slippe tanken om, at han havde dyrket ubeskyttet sex med en kvinde, han ikke kendte. Han var bekymret. Både over risikoen for kønssygdomme, men især for en uønsket graviditet.

Kasper fandt kvinden på Facebook og opdagede, at hun havde to profiler.

»På den ene profil kunne jeg se, at hun var homoseksuel og tidligere havde været gift med en kvinde. Og her begyndte jeg at blive lidt bekymret. Jeg tænkte 'Okay, hvorfor vil en homoseksuel kvinde være sammen med mig?'« fortæller Kasper, der umiddelbart efter skrev til hende.

Ifølge en Messenger-korrespondance, som B.T. har set, er det cirka en måned efter, Kasper og kvinden var sammen, at Kasper spurgte ind til profilen og hendes seksuelle præferencer. Kvinden forklarede, at hun havde haft en periode, hvor hun også så kvinder, men nævnte ikke noget om deres aften sammen.

»Jeg er gravid«

To måneder senere – altså tre måneder efter de havde sex – skriver kvinden pludselig til Kasper.

»Hun fortæller mig, at hun trods beskyttelse er blevet gravid. Herefter diskuterer vi lidt frem og tilbage, hvortil hun skriver: 'Ja, men man bliver jo gravid, når man ikke bruger beskyttelse',« husker Kasper, som er overbevist om, at engangsknaldet på te og rødvin fra hendes side kun havde ét formål:

»Da jeg skriver til hende, en måned efter vi har været sammen, siger hun ingenting om, at hun er gravid. Først efter tre måneder (abortgrænsen i Danmark er 12 uger, red.). Så for mig ligner det, at det har været med fuldt overlæg, fordi hun allerede dér må have vidst, at hun var gravid. Det er min helt klare overbevisning, og at jeg blot er blevet brugt som donor for at få et barn,« siger Kasper til B.T.

Kvinden gør det hurtigt klart for Kasper, at hun vil beholde barnet, og at det er helt op til ham, om han vil være far eller ej. Kasper er rundt på gulvet og på det tidspunkt i sine følelsers vold. Han føler sig snydt og svindlet og kan på ingen måde se sig selv som far til et barn, han ikke har ønsket sig.

»Hvis der var noget, der hed juridisk abort, havde jeg gjort det. Jeg skulle ikke have et barn sammen med hende. Jeg følte mig virkelig forulempet.«

Fakta Juridisk abort Tanken om juridisk abort er, at manden kan adskille sig fra sit potentielle barn (uden at skulle give økonomisk tilskud til moderen) inden for den samme tidsperiode, hvor det er muligt for moderen at få en fysisk abort (ca. 12 uger). På den måde kan mænd – ligesom kvinder – også få rettigheden til 'fri abort'.

En faderskabstest, efter barnet var født, viste, at Kasper var far til barnet, og i dag har han samvær hver 14. dag. I takt med at tiden er gået, er hans følelser for barnet vokset, og han håber på mere samvær i fremtiden. Kærligheden til barnet har dog ikke ændret hans syn på moderens ageren i sagen.

»Selv om det måske er en urdrift, og man for alt i verden ønsker at få et barn, må man jo styre sine lyster. Man kan jo heller ikke bare banke eller skyde folk, man synes er træls. Sådan hænger det ikke sammen. Det er noget svineri, og det kunne være gået meget værre for mig. Og meget værre for barnet.«

B.T. ville gerne have talt med moderen, men for ikke at forværre Kaspers forhold til moderen og derigennem stille ham dårligere i forhold til samværet med sit barn, har Kasper frabedt sig at indhente moderens version. Det har B.T. respekteret.

Er du kvinde, er du blevet gravid med en intetanende donor, og vil du gerne fortælle din historie, må du meget gerne skrive til Bo Norström Weile på bowe@bt.dk. Tak!