Det var tæt på at være det rene held, at det ikke gik grueligt galt for en mor, da hun skulle hente sin datter fra vuggestue.

Nu advarer familien: Tjek jeres cykler.

Da moren med sin to et halvt år gamle datter på armen skulle til at placere den lille pige i barnestolen og selv hoppe på cyklen, opdagede hun, at noget var galt.

Nogen havde åbnet de såkaldte 'quick release aksler' på cyklen. En funktion, der er til for at gøre det let at skifte hjul på en cykel.

»Faktisk havde hun cyklet et par hundrede meter fra togstationen og over til vuggestuen, uden at opdage, at akslerne var åbne,« fortæller Fabian Priewe, der efter konens oplevelse har skrevet et opslag om episoden på Facebook for at advare andre.

Han fortæller til B.T., at han synes, det er vigtigt at gøre folk opmærksomme på, hvor farligt det kan være, og hvor vigtigt det er at tjekke sin cykel.

»Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der kunne være sket,« fortæller Fabian Priewe til B.T. og fortsætter:

»En ting er, hvor ondskabsfuldt det er at gøre. Men at gøre det på en cykel med et børnesæde der jo tydeligt signalerer, at et barn kommer til at sidde på cyklen. Det er forfærdeligt.«

For fremtiden vil Fabian Priewe tænke sig om en ekstra gang, inden han køber en cykel med quick release aksler, siger han.

Han fortæller, at cyklen havde holdt parkeret ved Sydhavn Station i København.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi, som oplyser, at de endnu ikke har modtaget nogen anmeldelser af den karakter. Politiet opfordrer alle til at anmelde det, hvis man oplever en lignende episode.