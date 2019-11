Hun kunne godt selv have betalt for den månedlange togrejse rundt i Europa. Omvendt betød EU’s finansiering af turen, at 19-årige Sussy Jensen fik det afgørende skub, der i september sendte hende til seks europæiske storbyer.

Den unge dansker fik nye venner på tværs af landegrænser og levede således op til EU’s pointe med at betale for hendes og tusindvis af andres rejse, men skattekronerne kunne være givet meget bedre ud.

Det mener Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt:

»Jeg synes, der er større problemer i Europa. Der er folk, der går for lud og koldt vand og folk, der mister deres arbejde. Pengene kunne være brugt bedre end ved at give unge en på opleveren,« siger han.

Er det en god ide at bruge skattekroner til at betale for 18-åriges interrail-rejser?

Hans reaktion kommer, efter at EU-kommissionen har offentliggjort, at hele 70.000 18-årige fra medlemslandene næste år kan komme gratis på Interrail. Udgifterne stiger fra 120 millioner i 2019 til 187 millioner kroner i 2020.

Sussy Jensen fra Haslev er blandt de 555 danskere, der allerede har været gratis på Interrail for EU-midler. Hun brugte af egen lomme omkring 10.000 kroner på logi, mad og drikke, mens hun sammen med sin veninde besøgte Amsterdam, Paris, Barcelona, Nice, Milano og Prag.

Hun erkender, at hun også selv kunne have betalt for Interrail-billetten. Den koster omkring 2.500 kroner.

»Jeg kunne godt have betalt selv, hvis jeg vidste, at jeg rigtig gerne ville af sted. Men jeg var i vildrede om, hvad jeg skulle bruge tiden på, og det her gav mig et spark bagi,« siger Sussy Jensen, der holder sabbatår, inden hun til februar begynder i Forsvaret.

Sussy Jensen besøgte blandt andet Barcelona under sin Interrail-rejse. Her fik hun en italiensk veninde, som hun fortsat skriver med.

Ifølge den ungarske EU-kommissær Tibor Navracsics giver de gratis togbilletter unge en ‘chance for at opleve den frie bevægelighed i EU, udvikle vigtige færdigheder, udforske vores rige kulturarv og skabe nye venskaber.’

Og det var da også tilfældet for Sussy Jensen.

»Jeg har ikke fået så meget bogligt ud af det, men jeg har mødt mange unge og har fået blod på tanden for at rejse mere.«

»Jeg skriver stadig med en veninde fra Sicilien, som jeg mødte i Barcelona,« siger hun.

Fakta om gratis interrail til 18-årige. 70.000 18-årige fra EU’s medlemslande kan næste år komme på Interrail. EU-kommissionen har afsat 25 millioner euro. Interrail-billetten giver mulighed for at rejse mindst én dag og op til én måned og har en gennemsnitspris på omkring 2.500 kr. Og en værdi af op mod 3.914 kroner. Man skal besøge mindst ét EU-medlemsland ud over sit eget. Tilbuddet har været gældende siden juni 2018. Siden 2018 har 2.941 danskere søgt om den gratis billet. 555 er blevet udvalgt. Billetterne fordeles, efter hvor mange borgere der er i hvert medlemsland. Ansøgerne skal svare på fem spørgsmål om generel viden om EU. Et evalueringsudvalg vil gennemgå ansøgningerne og udvælge vinderne. Danmark betalte 17,8 milliarder kroner til EU's budget i 2016 og modtog 10,6 mia. kr. retur fra EU-budgettet. Kilde: EU-kommissionen og Folketingets EU-oplysning

Medlem af Europaparlamentet for SF Kira Marie Peter-Hansen forsvarer EU-initiativet.

Men hun siger samtidig, at ‘man kunne bruge pengene bedre’.

»Jeg synes, det er positivt, at man fremmer unges mulighed for at rejse i Europa og se vores kulturarv,« siger hun og fortsætter:

»Man skal overveje, hvad man bruger EU-penge på. Skal det være klimaløsninger eller gratis rejser? Hvis jeg kunne vælge, så havde jeg valgt det første.«

Morten Messerschmidt er modstander af, at EU betaler for 70.000 unges interrail-billetter.

Også Morten Messerschmidt ser positivt på, at unge kommer ud i verden. Men de skal ikke være de ‘EU-ambassadører’, som Kommissionen ifølge hjemmesiden forventer af de 18-årige.

Messerschmidt kalder de gratis Interrail-billetter for ‘propaganda’.

»Der er noget vidunderligt over, at mennesker rejser rundt og møder hinanden, men jeg bryder mig ikke om, at det skal være en kommissær, der står med billetten i hånden og sender unge på opdragelsesrejse.«

»Man forsøger at indgyde de unge en forståelse af, at muligheden for at rejse rundt i Europa har noget med EU at gøre,« siger han.