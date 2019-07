En minimal fejl på billetten er blevet en dyr affære for danske Erik Bilsted. Nu raser han over rejseselskabet og opfordrer folk til at boykotte det.

Erik Bilsted og hans hustru, Mildred Bilsted, havde siden juni måned glædet sig til i onsdags, hvor de skulle rejse hjem til Danmark fra deres bopæl i Durban i Sydafrika for at fejre deres venners sølvbryllup.

Da Erik aftenen forinden gjorde det praktiske klar til rejsen, opdagede han dog - hvad, han troede - var en minimal fejl på flybilletten.

På rejsedokumentet havde Eriks navn nemlig sneget sig ind to gange, mens Mildreds navn slet ikke stod skrevet.

Erik Milsted og hans sydafrikanske hustru, Mildred, måtte opgive at rejse til Danmark fra Durban i Sydafrika grundet en fejl på flybilletten. Vis mere Erik Milsted og hans sydafrikanske hustru, Mildred, måtte opgive at rejse til Danmark fra Durban i Sydafrika grundet en fejl på flybilletten.

'Mr. Erik Bilsted' og 'Ms. Erik Bilsted', stod der således på papiret.

73-årige Erik og 55-årige Mildred drog derfor ekstra tidligt til lufthavnen for at ordne fejlen, som de mistænker for at være en teknisk fejl i systemet, da Erik påstår, at han fik skrevet navnene korrekt ind, da han købte flybilletterne.

I lufthavnen lød beskeden fra flyselskabet Emirates, at det umiddelbart var nemt at rette, men at det krævede, at rejseselskabet Travelstart, som Erik havde købt billetterne hos, ville hjælpe.

Det ville rejseselskabet dog bestemt ikke, fortæller Erik, som har kontaktet B.T. for at dele sin historie 'som skræk og advarsel til alle, der ønsker at benytte sig af Travelstart'.

»Medarbejderen, som både vi og damen fra Emirates snakkede med, var overhovedet ikke behjælpelig og blev ved med at antyde, at vi ville snyde for at få en ekstra person med om bord,« siger Erik og fortæller, at parret til sidst måtte opgive at deltage i vennernes sølvbryllup.

»Jeg har ofte benyttet mig af Travelstart, så jeg er meget overrasket over den dårlige behandling,« siger han og fortsætter:

»Jeg er virkelig ærgerlig over, at jeg først fandt ud af fejlen dagen før afrejse, men jeg tænkte, at det var så lille en ting, at det burde kunne blive ændret på få minutter. Min erfaring er, at rejseselskaber plejer at være servicemindede, da der jo kan opstå fejl i systemet, men det er Travelstart åbenbart ikke.«

Erik Bilsted fortæller endvidere, at han i fremtiden nægter at benytte sig af Travelstart de par gange om året, han rejser hjem til Danmark med sin sydafrikanske hustru.

Parret har siden, de blev nægtet afrejse, forsøgt at ringe og skrive til rejseselskabet for at høre, om de i det mindste kan få de 9.500 kroner tilbage for flybilletterne, der aldrig blev brugt.

»Jeg har snakket med tre forskellige medarbejdere i kundeservice uden at få et klart svar, og jeg har sendt tre e-mails, som jeg endnu ikke har fået svar på, så jeg tror, at pengene er spildt, desværre,« siger den ærgerlige dansker fra sit hjem i Sydafrika.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Travelstart, som over telefonen henviste til en e-mail-adresse. Rejseselskabet har dog ikke svaret tilbage på vores skriftlige henvendelser.

B.T. har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Den Danske Rejsegruppe, som ejer Travelstart. Dette har heller ikke været muligt.