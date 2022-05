Kritisk syg og lammet – det var, hvad der skete med hunden Alfred, efter han havde spist snus, der var smidt i naturen.

I et opslag, som AniCura Odense Dyrehospital har lagt op på deres Facebook-side, beskriver dyrehospitalet, hvordan Alfred kom ind til dem og var lammet, efter at han havde haft hundetænderne i en nikotinpose.

»Her ser I et eksempel på, hvor galt det kan gå, når hunde indtager snus!« lyder det i opslaget.

I en video som dyrehospitalet har lavet, ser vi Alfred, der ligger på en briks og er lam i kroppen. En medarbejder giver ham massage, der skal stimulere nervesystemet.

»Alfred er kritisk syg og lammet. Han viser heldigvis tegn på bedring efter rette behandling blev sat i gang. Hjælp os med at sprede det her budskab.«

Hen mod slutningen af videoen får Alfred det bedre og kan selv gå rundt.

»Vi ved ikke præcis, hvor meget der er tale om i Alfreds tilfælde, men ejer har pillet noget ud af munden på ham. Den giftige dosis er også meget svær at sige noget om, da det er forskelligt fra hund til hund. De skal spise snusposerne og optage nikotinen i systemet for at få en forgiftning«

I opslaget, som er blevet vist knap hundredtusinder gange, forklarer dyrehospitalet, hvilke symptomer, som hundeejere skal være særligt opmærksomme på.

»Symptomerne kan være svære at spotte, da de kan vise sig forskelligt. Men opkast, diarré, kramper, forvirring, åndedrætsbesvær, afkræftning og ukoordineret gang er nogle af symptomerne,« står der i opslaget.

Alfred er langt fra den eneste hund, der har spist én af de små poser, der ofte ligger smidt i naturen.

Tilbage i marts var det hundehvalpen Hector, der havde fået bisserne i en nikotinpose på et grønt område nær hans bopæl.

Og på nogenlunde samme tid døde den 12-årige cairn terrier Pluto fra Skjern efter at have fortæret en nikotinpose. Også den gang var en dyrlæge ude og advare mod faren ved de små hvide poser.

»Der er ingen tvivl, om at snusposerne er farlige for nogle hunde. De indeholder nikotin, og nikotin påvirker nervesystemet. I værste fald kan det dræbe en hund eller andet dyr,« lød det fra Anders Højgaard Tølbøll, som er dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse.