Hundeejere flere steder i landet opfordrer nu brugerne af snus til, at de ikke smider deres nikotinpose-affald i naturen.

Torsdag kunne vi fortælle historien om hunden Pluto, der døde efter at have haft hundetænderne i en nikotinpose.

Så galt gik det heldigvis ikke for hundehvalpen Hector på 14 uger i Odense.

Men hans ejere – mor og datter, Randi og Nanna Märcher – fik noget af en forskrækkelse for nylig, da de var ude at lufte den på det tidspunkt 13 uger gamle eurasier-hvalp på et græsareal ved et regnvandsbassin i Odense-bydelen Stige, hvor de bor.

Lige pludselig opdagede Randi Märcher, at den unge hvalp tog noget i munden.

»Det gør han jo hele tiden, hvis vi ikke lige holder øje med ham,« forklarer Randi Märcher.

Men det, Hector tog i munden på denne gåtur, var en lille såkaldt nikotinpose, som var smidt i græsset.

»Han ville ikke slippe den. Først da jeg fik åbnet munden på ham, opdagede jeg hvad det var, og heldigvis fik jeg det ud af munden på ham,« fortæller Randi Märcher og fortsætter:

Randi Märcher og datteren Nanna fik en forskrækkelse, da de for nylig luftede hunden Hector. Foto: Privatfoto

»Havde vi ikke fået det ud af munden på ham, er det ikke sikkert, han havde overlevet. Vi blev da forskrækkede. Og kede af det,« fortæller Hectors ejer, Randi Märcher.

Poserne kan nemlig være dødsensfarlige for hunde, som B.T. også tidligere har fortalt om.

I december var en dyrlægeklinik i Hornsyld ude at advare mod nikotinposerne efter den 7-årige labrador Bella var ved at miste livet.

Og i oktober sidste år endte hvalpen Dexter i intensiv behandling efter at have slugt en nikotinpose.

Randi Märcher i Stige det nordlige Odense tør næsten ikke tænke på, hvad der kunne være sket, hvis hun ikke havde opdaget, at Hector tog noget i munden.

»Hvis han havde slugt det, så er jeg sikker på, at han ikke var overlevet. Når først symptomerne kommer, så er det næsten for sent.«

Lige for tiden bliver Hector derfor luftet på andre ruter og steder, hvor det er lidt lettere at overskue, hvad der ligger på jorden forude.

»Vi er begyndt at gå et andet sted med ham. I hvert fald lige til han bliver lidt mere fornuftigt i hovedet og ikke spiser alt, han finder.«

Og så har Hectors ejere en bøn til brugerne af de små nikotinposer:

»Jeg tænker ikke, at folk smider det fra sig for at slå dyr ihjel. Men jeg vil bare gerne opfordre til, at man tager sine nikotinposer med sig,« lyder det fra Randi Märcher.

Selv har Randi Märcher sammen med sin mand været en tur ude på samme rute og samle skodder og nikotinposer op, der var smidt i naturen. De fyldte en halv toliters frysepose på en time.

»Bare folk vil tænke over at tage det med sig. Det var ikke langt fra, så havde det kostet ham livet.«

Hvalpen Hector får normalt mange krammere. Men den aften fik den ekstra mange.

»Og så fik den et griseøre af min datter,« fortæller Randi Märcher.