Bodil Knudsen glemmer sent det følelsesmæssige helvede, hun gennemlevede for snart ti dage siden.

Det hele begyndte, da hendes elskede hund af racen Cairn Terrier – 12-årige Pluto – torsdag den 3. marts fik det skidt.

Den lille, pelsede ven kastede op og havde diarré, men Bodil og hendes mand troede blot, at Pluto måske havde sat tænderne i noget katteafføring.

Ægteparret passede på deres firbenede familiemedlem, men lørdag blev de for alvor bekymrede, da Pluto pludselig begyndte at vakle.

12-årige Pluto af racen Cairn Terrier. Vis mere 12-årige Pluto af racen Cairn Terrier.

Benene skælvede, gangen blev usikker, og diarreen tog til.

Søndag morgen ringede de til dyrlægen, men det var for sent, for da hjælpen ankom til Bodils hjem i nordjyske Skjern, havde Pluto trukket vejret for sidste gang.

»Den åndede ud, kort før han kom, og det var dybt ulykkeligt. Vores børn er flyttet hjemmefra, så Pluto var det barn, vi stadig havde boende,« fortæller 63-årige Bodil Knudsen.

Den altid glade og vakse hund var død, men Bodil Knudsen og hendes mand manglede stadig svar på et spørgsmål: Hvorfor blev Pluto pludselig dødeligt syg?

Svaret fik de – med stor sandsynlighed – kort tid efter.

For da Bodil tog en tur rundt i deres have, gjorde hun en opdagelse ved de hortensiabuske, som Pluto elskede at lege ved.

Her lå der nemlig en lille bøtte snus og en masse af de små nikotinposer med mintsmag, som især unge danskere i højere og højere grad er begyndt at smide ind under læben.

Ægteparrets hus ligger op til en sti, og derudefra må nogen have kastet snusbøtten ind over, så den er landet i den ellers indhegnede have.

Her ses snuspakken, som Bodil og hendes mand fandt i deres have. Vis mere Her ses snuspakken, som Bodil og hendes mand fandt i deres have.

Bodil Knudsen og hendes mand præsenterede deres dyrlæge for fundet af snus, og så lagde han to og to sammen.

»Symptomerne passede godt med, at Pluto kunne have spist én eller flere nikotinposer og blevet dræbt af det. Vi har ikke fået ham obduceret, så det er ikke 100 procent sikkert, men alt peger i den retning,« siger hun.

Lægens vurdering fik straks Bodil Knudsen til at gå til tasterne og skrive en advarsel på sin Facebook-profil.

Hun er nemlig usikker på, om snusforbrugerne kender til risikoen ved at smide om sig med de små poser.

»Jeg vil gerne gøre folk opmærksomme på, hvor farligt det er, og efterfølgende har jeg fået beskeder fra folk, som også har mistet deres hund pga. snusposerne. Det er frygteligt,« siger Bodil Knudsen.

Og der er desværre noget om sagen, oplyser Dyrenes Beskyttelse. De nikotinholdige snusposer er ikke gode for de små firbenede venner.

»Der er ingen tvivl, om at snusposerne er farlige for nogle hunde. De indeholder nikotin, og nikotin påvirker nervesystemet. I værste fald kan det dræbe en hund eller andet dyr,« lyder det Anders Højgaard Tølbøll, som er dyrlæge hos Dyrenes Beskyttelse.

Var du klar over, hvor potentielt farligt det er, når en hund får tænderne i en snuspose?

Han vil hjertens gerne være afsender på et opråb til dem, der benytter sig af snus og gerne efterlader de brugte poser på gader og stræder.

»Vi har ikke mange eksempler på dyr, der er døde af snusposer, men derfor skal man alligevel opfordre til ikke at smide dem på gaden, for det er en helt unødvendig risiko at udsætte dyr for,« siger han og opfordrer desuden hundeejere til at kontakte dyrlægen, så snart man får den mindste mistanke om en forgiftning.

Bodil Knudsen og hendes mand har nu begravet Pluto i deres have og har besluttet sig for, at de skal erhverve sig en lille bomuldshund som nyt medlem i familien.