»Vi tog begge afsted og min svigerinde, fordi jeg var så ude af den. Jeg var simpelthen så ked af det.«

Sådan husker 27-årige Milda Kriksciunaite tilbage på køreturen tirsdag 28. september, hvor de i al hast måtte tage fra hjemmet i Viborg til AniCura Virklund Dyreklinik i Silkeborg.

Årsagen skal findes få timer forinden, hvor Milda Kriksciunaites kæreste, Ricky Christensen, var ude at lufte parrets seks måneder gamle franske bulldog, Dexter.

Her opdagede han, at den nysgerrige hundehvalp havde fået en snuspose, som var smidt i naturen, op i munden.

Det var en træt Dexter, som Milda og Ricky kunne hente på klinikken i Silkeborg.

»Vi holder ret meget øje med ham (Dexter, red.), fordi han synes, det er sjovt at proppe alt muligt op i munden. Min kæreste skynder sig at proppe fingrene helt ind munden på ham for at skubbe posen ud, så det er ikke mange sekunder, den har været der,« fortæller hun til B.T.

Umiddelbart virkede hundehvalpen også til at have det fint, men da den kom hjem, vendte billedet hurtigt.

Her lagde han sig til at sove, som han altid gør efter en gåtur, men da de forsøgte at få liv i ham, skete der intet.

De forsøgte at få ham op, men Dexter havde svært ved at holde hovedet oppe, og han tissede ukontrolleret.

»Vi får ham udenfor, så han ikke tisser over det hele, men benene slår væk under ham. Der kunne vi godt se, at det ikke var særlig godt, så vi skyndte os at ringe til dyrlægen.«

Efter den tre kvarter lange køretur nåede de til klinikken klokken 23. Her var Dexters tilstand blevet forværret.

Han fik øjendråber, som skulle få ham til at kaste op, så de kunne se, om der var noget i mavesækken.

Det var der ikke, men det lugtede rigtig grimt, og ifølge dyrlægen kunne det godt tyde på nikotinforgiftning. Dette bekræftede en senere blodprøve.

Synes du, at der ligger for mange snusposer og cigarret i naturen?

Da de kørte hjem igen, efterlod de Dexter med lav temperatur og rysteture.

»Det var ikke sjovt, vi var meget bekymrede. Dyrlægen sagde, at hun selvfølgelig blev sammen med ham hele natten, så hun kunne observere ham, så vi kunne ikke gøre mere. Vi var kede af det og mega frustrerede over, at det her var sket, og nervøse for, at vi ikke fik ham hjem igen.«

Den nat faldt de først i søvn ved 3-tiden, og Milda Kriksciunaite vågnede allerede igen halv 7. Det var umuligt at sove mere.

Klokken 8 kom svaret fra dyrlægen: Dexter var i bedring.

»Vi blev selvfølgelig rigtig glade, men de fortalte også, at han havde haft en hård nat med krampeanfald og ikke var ved bevidsthed hele tiden, så da vi fik det at vide, så slog det os lidt ud.«

Milda Kriksciunaite ærgrer sig helt generelt over, at folk kan finde på at smide ting som snusposer og cigaretskod i naturen. Især efter de har fået hund, har de lagt mærke til, hvor meget der ligger af det rundtomkring.

»Det er enormt frustrerende. Vi har været opmærksomme på, at det kan være farligt for en hund at indtage, men vi troede ikke, at det var så farligt. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi troet, at det gik så hurtigt for dem med at optage det.«

Hun håber, at folk bliver opmærksomme på det og vil gøre brug af skraldespande eller tage en pose med i lommen.

Dyreklinikken, der behandlede Dexter, har også skrevet om sagen på deres Facebook. De advarer om, at snus indeholder nikotin, der kan påvirke nervesystemet.

Hunde tåler ikke nikotin og kan ved indtagelse af det blive forgiftet.

Dyreklinikken kommer derfor med samme opråb til alle, der bruger nikotinholdige produkter:

»Smid det aldrig i naturen,« siger de.

For fremtiden vil Milda og Ricky gøre endnu mere for at undgå de områder omkring deres bolig, hvor de kan se, at der er smidt flest cigaretskod og snusposer.

»Og så forhåbentlig, om nogle måneder, er han ved at være ovre det stadie, hvor alt skal proppes i munden,« siger hun om Dexter, som i dag er lige så frisk og drillesyg, som han var før mødet med snusposen.