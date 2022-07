Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Hvad fanden vil hun med sådan en gammel stodder som mig?«

Den nu 55-årige Leif Nybo Andersen anede ikke sine levende råd, da der for fem år siden tikkede en besked ind på hans mobil.

Beskeden kom fra en yngre – væsentlig yngre – kvindelig kollega, han som arbejdsmiljørepræsentant havde hjulpet til at få en god opstart på arbejdspladsen.

»Hvorfor er der 30 år mellem os?« stod der i beskeden.

Leif var nemlig 50. Den ansatte – Laura – var 20.

Spørgsmålet var ikke til at misforstå: Laura flirtede og hentydede til, at det hele – i forhold til kærligheden – ville være nemmere, hvis de var jævnaldrende.

Selv var Leif forvirret.

Han havde ikke skænket det en tanke, at der i Laura kunne gemme sig andet end en arbejdsmæssig relation, men nu var bolden ligesom smidt op i luften.

Og den greb Leif.

»I starten spurgte jeg selvfølgelig mig selv, hvad hun ville med sådan en gammel mand som mig. Men så gav jeg mig hen og prøvede at forstå, at hun tydeligvis syntes om mig. Hun var jo sød,« siger Leif.

Leif var buschauffør og arbejdsmiljørepræsentant i Arriva, og det var altså dér, at en ung, busglad Laura skrev til ham i 2017.

Leif og Laura kunne snildt være far og datter, men de elsker hinanden og lever i et forhold, der møder mange fordomme. Foto: Byrd/Kasper Løjtved Vis mere Leif og Laura kunne snildt være far og datter, men de elsker hinanden og lever i et forhold, der møder mange fordomme. Foto: Byrd/Kasper Løjtved

Og det var også i transportmidlet, at det første intime øjeblik fandt sted.

Laura blev nemlig ansat som buschauffør hos Arriva, og de to fortsatte skriverierne, der for hver dag blev mere og mere private.

Sådan blev det ved, indtil Laura en eftermiddag slog et smut forbi en bus på Ringsted Station.

Her var Leif i gang med at gøre sin bus klar til en ny rute, og så skete det.

Det første kys.

»Ja, vores første kys var i en bus på Ringsted Station. Så var der ligesom ingen vej tilbage,« siger Laura Poulsen.

I dag er Leif 55 år. Laura er 26.

De bor sammen i et hus, er forlovede og »arbejder på at få børn«.

Leif og Laura kunne snildt være far og datter, men de elsker hinanden og lever i et forhold, der møder mange fordomme. Foto: Byrd/Kasper Løjtved Vis mere Leif og Laura kunne snildt være far og datter, men de elsker hinanden og lever i et forhold, der møder mange fordomme. Foto: Byrd/Kasper Løjtved

Og så har de indvilget i at være med i B.T.s serie 'Anderledes Forhold' for at fortælle åbent om det at være i et forhold, der aldersmæssigt lige så godt kunne være far og datter.

Det er nemlig ikke uden udfordringer.

Langtfra endda.

»Der er mange fordomme, og det er dem, vi gerne vil have væk. Folk kigger mærkeligt på en, og så er der familien. Puha, familien,« siger Laura og kigger på sin forlovede med et opgivende blik.

Det er nemlig ikke alle, der har været tilfredse med de 29 års aldersforskel.

Når ens 20-årige datter introducerer en kæreste, der er fire år ældre end en selv, er det nemlig med at finde en grimasse, der kan passe, og det har været svært for Lauras familie.

»Jeg er ikke deres yndlings-svigersøn, kan man vist roligt sige. Den første samtale med Lauras far var heller ikke rar, men det er bedre nu. De har haft svært ved at acceptere det,« siger Leif.

Derfor har de gennem de seneste fem år også igen og igen måttet understrege de samme ting.

At Laura elsker Leif – og omvendt. At alder bare er et tal. Og at kærligheden snildt kan blomstre på tværs af disse tal.

Leif føler sig endda ung af sind. Laura gammel af sind. Så på den måde passer de godt sammen, og når interesserne også går hånd i hånd, giver det hele sig selv.

Begge elsker de nemlig deres job som buschauffør, at flyde på sofaen efter en lang vagt og at være sammen med familien.

Leif og Laura kunne snildt være far og datter, men de elsker hinanden og lever i et forhold, der møder mange fordomme. Foto: Byrd/Kasper Løjtved Vis mere Leif og Laura kunne snildt være far og datter, men de elsker hinanden og lever i et forhold, der møder mange fordomme. Foto: Byrd/Kasper Løjtved

Så faktisk er det hårdeste ved forholdet helt klart de mange fordomme.

Nemmere er det heller ikke blevet af, at Laura er af koreansk afstamning.

»Når folk ser en ældre mand med en asiatisk kvinde, så tror de jo straks, at han har hentet hende hjem, men folk ved jo ikke, at jeg er adopteret, er dansk og faktisk ingen tilknytning har til Sydkorea. Det giver bare nogle ubehagelige blikke,« siger Laura.

Derfor skal man også være hårdhudet og kunne acceptere misforståelser, når man lever som Leif og Laura.

Som det eksempelvis var tilfældet forleden dag, da de to var ude at shoppe.

Kasseekspedienten tog nemlig alt tøjet, bippede det ind og sagde så:

»Nå, så må vi håbe, at din far vil betale.«

Og så er der to måder at tage det på.

»Jeg kunne selvfølgelig blive sur eller trist, men i stedet tog jeg det med oprejst pande og sagde: 'Hvis far skal betale, så skal han fandeme have rabat',« siger Leif.

Rabatten fik han, og da det forlovede par igen var ude af butikken, gik de videre, som om intet var hændt.

De forstår nemlig godt, at ekspedienten opfattede dem som far-datter, men alligevel håber de, at denne artikel kan hjælpe med én særlig ting.

»Vi vil jo gerne forsøge at få fjernet fordommene. At få folk til at forstå, at vi elsker hinanden, og at vi har det fantastisk sammen, selvom der er denne her aldersforskel. Det ville være skønt,« siger Laura.