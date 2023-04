Lyt til artiklen

Den ene er en dansk læge med 300.000 følgere på Twitter. Den anden er musiker i et kendt, dansk band.

Hvad de har tilfældes er en skepsis over for coronavacciner og den danske regerings håndtering samt støtte til Ukraine og præsident Zelenskyj fra Vesten. Og så er der en mulighed for, at de er på PETs radar.

Deres holdninger menes nemlig at være en potentiel trussel, da de anses for at være antiautoritære og antimyndighedsorienterede.

Det tager ikke længe at finde frem til deres holdninger.

Dem lufter de helt offentligt på sociale medier.

Den ene er dr. Anastasia Maria Loupis. Hun er en dansk læge i det danske sundhedsvæsen.

På Twitter har hun mere end 300.000 følgere og på Instagram over 140.000. Dem når hun på engelsk.

Det giver hende mulighed for at nå millioner af mennesker verden rundt.

Hendes budskaber er kritik af coronahåndteringen, kritik af den fortsatte støtte til Ukraine, som hun mener holder krigen kørende. Så er hun imod den woke bevægelse og bruger tid på at deltage i debatten om kønsidentitet.

Til B.T. forklarer Anastasia Maria Loupis:

»Som tiden har vist, var coronahåndteringen meget forkert og samfundsskadelig,« skriver hun i en mail.

Og på spørgsmålet om støtten til Ukraine er en del af svaret:

»Nej, det skal Danmark ikke (støtte, red). Vi skal heller ikke støtte Rusland. Krig er altid en tragedie med millioner af uskyldige ofre.«

Dr. Anastasia Marie Loupis er en dansk læge med mere end 300.000 følgere på Twitter.

Hun mener i det hele taget, at kritikken af hendes person og bevægelse som værende konspiratorisk er usaglig, selvom hun medgiver, at nogle personer kan være faldet den vej.

»Man behøver ikke være 'konspirationsteoretiker', fordi man er uenig i regeringens håndtering af ting.«

»Jeg er ikke konspirationsteoretiker, men jeg kræver en saglig udlægning af emner i pressen, og hvis pressen nægter at levere det, så vil jeg henholde mig til min ret ved selv at sætte mig ind i tingene og søge oplysninger andre steder end i MSM-nyhederne.«

En anden person i lignende kategori er den danske musiker Klaus Kjellerup. Ham kender mange fra Danser med drenge, der hittede med 'Hvor længe vil du ydmyge dig?'.

Under de første dage af den russiske invasion af Ukraine var han skarp kritikker af Volodymyr Zelenskyj og Ukraine, som han mente er drevet af 'nazistisk teori'.

Den holdning har han siden været ude at undskylde.

Forinden – og siden – har han talt dunder mod myndighedernes måde at håndtere corona.

25. marts i år skrev han eksempelvis på Twitter:

Klaus Kjellerup.

'Det er dit valg. Tror du på, at folk kan smitte hinanden med sygdomme, på trods af at alle lægevidenskabelige studier, der har forsøgt at bevise det, er fejlet? Hvis du tror på det, så beder du om vaccinetvang. Om du vil tro det eller ej: Det er dit valg.'

B.T. har bedt Klaus Kjellerup om en kommentar.

Han oplyser på sms, at han ikke ønsker at bidrage til artiklen 'så længe B.T. i modsætning til EB ikke har omtalt' Danser med drenges nye album med deres 'fantastiske nye sangerinde med et eneste ord'.