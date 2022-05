Tusindvis af danskere kan spare tusindvis af kroner på at energirenovere deres bolig.

Det fastslår Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Faktisk kan en dansk husejer i et klassisk parcelhus med gasfyr spare gennemsnitligt 6.000 kroner i varme ved at udskifte de gamle tolags termovinduer med nye modeller med A-mærket.

Og parcelhusdanmark er faktisk godt i gang allerede.

En undersøgelse fra Energistyrelsen viser, således, at hver femte husejer allerede har foretaget en såkaldt energirenovering, og hver tredje af de øvrige overvejer at følge efter ved eksempelvis at efterisolere eller skifte vinduer.

»Det er rigtige mange danskere, der i det seneste år har udskiftet vinduer, eller fået ekstra isolering i tag eller vægge,« siger Matilde Grøn Bjørneboe fra Energistyrelsens rådgivningstjeneste SparEnergi.

»I en tid med meget høje energipriser giver det rigtig god mening, men også på den lange bane kan der være mange penge at spare på varmeregningen ved at energirenovere,« tilføjer hun.

Energistyrelsen giver desuden flere eksempler på, hvordan danske husejere kan spare penge på varmeregningen – og sommeren er et oplagt tidspunkt at få skiftet ud:

Hvis man udskifter gamle tolags termovinduer til nye A-mærkede vinduer, vil man i et gennemsnitshus med naturgas årligt kunne spare cirka 6.000 kroner om året. Hvis ens hus opvarmes ved en varmepumpe kan man spare cirka 2.500 om året.

Hvis man isolerer på loftet, så man går fra 100 mm til 300 mm isolering, vil man kunne spare cirka 3.500 kroner om året, hvis ens hus opvarmes med naturgas. Hvis ens hus opvarmes ved en varmepumpe kan man spare cirka 1.400 om året.

Hvis man isolerer en hulmur, der tidligere indeholdt gammel leca-isolering, som er faldet sammen, kan man spare 3.300 kroner, mens der er hele 13.800 at hente om året på gasregningen, hvis hulmuren tidligere var uden isolering. I et tilsvarende hus opvarmet ved varmepumpe kan man hente op til 5.500 kroner

Energistyrelsen pointerer dog i samme ombæring, at der i disse besparelser er tale om gennemsnitlige udregninger, som kan variere alt efter husets størrelse, stand og forsyningsform.