I februar var der det laveste udbud af boliger i 16 år.

Men det betyder ikke, at boligmarkedet er gået i stå – slet ikke endda.

Sammenligner man med 2011, er salgstiderne nemlig halveret. Det fremgår af Finans Danmarks boligmarkedsstatistik, som ejendomsmæglerkæden Estate har analyseret.

Hvor det i 2011 i gennemsnit tog 210 dage at sælge et parcelhus, tager det nu 116 dage.

»De fleste har lige nu travlt med at forudsige boligmarkedets opbremsning og eventuelle nedgang som følge af inflationen og konsekvenserne af konflikten i Ukraine, men dommedagsprofeter kan godt tage at klappe hesten. Vi ser ikke tegn på opbremsning,« siger Thomas Hovgaard, der er presseansvarlig i Estate i en pressemeddelelse.

Også ejerlejlighederne bliver solgt hurtigere, men især på én del af boligmarkedet går det markant stærkere end for ti år siden:

Fritidshusene.

I 2011 var de i gennemsnit til salg i 293 dage. Nu bliver de solgt over dobbelt så hurtigt. I dag står der i gennemsnit et 'til salg'-skilt foran et fritidshus i 123 dage.

Ifølge Thomas Hovgaard er der 'forbavsende få boliger til salg' i øjeblikket.

Så er du en af dem, der er på udkig efter en ny bolig, bør du væbne dig med tålmodighed, lyder det.

»Når det går så hurtigt, som det gør i øjeblikket, hvor visse boliger kun når at komme online et par dage for at blive taget hurtigt ned igen, fordi de er blevet solgt, gælder det om at prøve at skabe sig nogle fordele. Og her er det fornuftigt at snakke med en række mæglere, så de kender ens ønsker og behov i de unikke tilfælde, at de skulle få præcis din ønskebolig på hænderne,« siger Thomas Hovgaard.

Økonom i Arbejdernes Landsbank, Lisette Rosenbeck Christensen, forventer, at boligudbuddet vil stige i løbet af foråret som det plejer, men hun regner ikke med, at køberne skal sætte næsen op efter et markant højere udbud.