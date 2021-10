Fra søndag aften og til enden af næste uge skal klapperne stå åbne på Kong Christian X's Bro.

Det skyldes, at klapperne på broen i Sønderborg skal rustbeskyttes. Det kommer til at få stor betydning for trafikanter i området, der skal til at finde alternative ruter i ferietrafikken. Det gælder både gående, cyklister og bilister.

Ifølge TV Syd bliver det den længste lukningsperiode af broen, siden den blev taget i brug i 1930.

Afspærringer bliver sat op søndag aften klokken 22, og fra der vil det ikke være mulig at komme over Alssund via broen i en uges tid. Det kommer selvfølgelig til at præge ferietrafikken i byen.

»Det får store konsekvenser for alle, der plejer at bruge broen. Vi håber på, at trafikanterne tager det med godt humør og hjælper hinanden med samkørsel, ligesom kommunen er klar med både shuttlebusser og cykelfærge,« fortæller Lars T. Barsballe fra Projekt og Anlæg i Sønderborg Kommune til TV Syd.

Den 331 meter lange bro forbinder Jylland med Als og arbejdet med broen forventes at blive lidt af turistattraktion i efterårsferien.

Arbejdet på broen vil foregå i tidsrummet 6-20.

Alle de fornødne informationer om den ændrede trafikale situation kan findes på Sønderborg Kommunes hjemmeside.