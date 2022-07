Lyt til artiklen

For en stund var det lørdag umuligt for borgere i hovedstadsområdet at komme igennem til akuttelefonen.

Travlheden hos akutberedskabet var simpelthen så stor, at borgerne ikke havde andet valgt at forsøge at ringe igen.

Og det får nu Region Hovedstadens Akutberedskab til at komme med en opfordring:

Lad være med at ringe, hvis ikke det er akut.

Sagen er nemlig, lyder det fra Region Hovedstadens Akutberedskab, at en del af travlheden skyldes, at borgere henvender sig til 1813 for at få fornyet deres recepter forud for ferierejser.

Men det er altså ikke det, akuttelefonen er til for:

»Vi opfordrer borgere til at forny recepter ved lægen, inden de tager på ferie og til kun at ringe til akuttelefonen, hvis der er tale om akut sygdom eller skade.«

»Hvis det drejer sig om recepter på livsnødvendig medicin, kan recepterne bliver fornyet ved Akuttelefonen 1813,« lyder det fra akutberedskabet.

Opkaldene omhandlende receptfornyelser er ikke overraskende med til at øge ventetiden for alle andre.

Derfor udsendte Region Hovedstadens Akutberedskab tidligere lørdag en genopfriskning af formålet med 1813:

»Ring 1813 ved akut skade og akut sygdom, der ikke kan vente. Kan det vente, så kontakt egen læge på mandag,« lød det.

Til B.T. oplyses det, at det ikke er første gang, at ønsket om receptfornyelser medfører overophedede telefonlinjer.

»Vi oplever det med jævne mellemrum i ferier,« lyder det.