Omtrent hver tredje beboer på landets pleje- og omsorgscentre har nu fået stik nummer to og er dermed færdigvaccineret mod covid-19.

En glædelig nyhed i sig selv.

Men der er fra politikernes og myndighedernes side endnu ingen indikation af, hvornår beboerne og deres pårørende får konkret glæde af vaccinationen, så der kan lempes på restriktionerne, og de ældre kan få besøg af flere end de højst tre navngivne personer, som reglerne begrænser det til nu.

»Vi håber og forventer, at der snart kommer en genåbningsplan for, hvornår besøgsrestriktionerne kan blive lempet. Herunder også en plan for, hvordan det konkret skal ske. Vi får løbende mange henvendelser om det her fra pårørende til beboere på plejehjem – og især i den her tid, hvor flere og flere er færdigvaccineret, og der kommer en forventning om, at de stramme regler nu kan ophøre,« siger Nina Bruun, seniorkonsulent i Ældre Sagen.

Hun understreger, at forudsætningen selvfølgelig er og skal være, at man først og fremmest passer godt på hinanden og fortsat tager de nødvendige forholdsregler til gavn for beboerne på plejehjemmene.

»Vaccination er kun et af flere værktøjer til at komme hen mod mere normale tilstande. Og selvom nogen måske tror, at man nu kan slække på principperne, så er det afgørende, at vi stadig skal huske ekstra god hygiejne, rengøring, brug af test med mere. Men vi er nødt til at få sat mere fokus på, hvor store menneskelige omkostninger den her nedlukning har,« siger Nina Bruun.

»Vi håber, at vi meget snart hører noget. Det må ikke være sådan, at vi først får en genåbningsplan, når alle er blevet vaccineret,« siger seniorkonsulenten.

B.T. har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed for at få svar på, om der er en plan på vej. Eller om der er en indikation om et tidspunkt for, hvornår der kommer en.

79-årige Leif Heiselberg fra Odense fik for en måned siden den allerførste vaccinedosis mod covid-19 i Danmark. Han blev vaccineret anden gang for nylig. Her er han flankeret af Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og ældrerådmand Søren Windell (K) ved den første vaccination.

Styrelsen henviser til Social- og Ældreministeriet, da det i sidste ende er et politisk spørgsmål, hvilke besøgsrestriktioner der skal gælde. Og hvornår de i givet fald skal ændres.

I ministeriet henvises der dog videre til Sundhedsstyrelsen, som løbende modtager data om, hvor langt man er nået i vaccineprogrammet.

Det var tirsdag eftermiddag ikke muligt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen.