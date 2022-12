Lyt til artiklen

Hoffolkene i Kensington Palace er ikke et øjeblik i tvivl.

Offentliggørelsen af en pirrende trailer fra Netflix-dokumentaren »Harry & Meghan« midt under kronprins Williams vigtige besøg i USA er en bevidst sabotageaktion.

En længe frygtet totalkrig mellem den landflygtige prins og resten af kongefamilien er nu brudt ud, lyder vurderingen. Og det kan få katastrofale konsekvenser for det britiske monarki.

Holder traileren, hvad den lover, kommer der saftige afsløringer, når dokumentarserien formentlig allerede i næste uge får premiere.

»Ingen ved, hvad der sker bag lukkede døre,« fastslår Harry hemmelighedsfuldt, mens hans kone Meghan Markle med halvkvalt gråd i stemmen spørger:

»Når der er så meget på spil, er det så ikke bedst, at vi selv fortæller vores historie?«

På billedsiden af den et minut lange sekvens må snapshots af parrets første hovedkuls forelskelse gradvist vige for fotos, der viser dyb desperation.

Og et skud af kronprinsesse Kate, der får Snehvides onde stedmor til at ligne Mary Poppins, giver en idé om, hvem der udpeges som den hovedskyldige.

Hertugparret af Sussex, som er Harry og Meghans officielle titel, går ved hoffet under øgenavnet »The Kardashians«.

En hentydning til den amerikanske rigmandsfamilie, der har forvandlet det meste af sin eksistens til et langt realityshow.

»Det er to mennesker, der hele tiden taler om sig selv og får lavet programmer om sig selv. Det er, som om de slet ikke kan få opmærksomhed nok,« siger en kilde til The Times.

Problemet for hoffet er, at de er dygtige til at skaffe sig den.

I hvert fald er det lykkedes at stjæle rampelyset fra William og Kates besøg i Boston, der fredag kulminerede med uddelingen af kronprinsens prestigefyldte miljøpriser »The Earthshot Awards«.

Og selvom de britiske avisers kilder i såvel Kensington som Buckingham Palace forsøger at slå udfordringen hen, er irritationen og nervøsiteten åbenlys.

Udenfor hoffet, men tæt på kongehuset, siger hertugparret af Sussex' første-hater, mediemanden Piers Morgan, det ligeud.

»Det står nu klart, at prins Harry og Meghan Markle forsøger at ødelægge kongefamilien,« skriver Morgan på Twitter og fortsætter:

»Man kan, som jeg, mene, at de er et par modbydelige, narcissistiske hyklere. Men deres agenda er oplagt og udgør en eksistentiel trussel mod det britiske monarki.«

Muligvis, men måske er det ikke den største.

For havde resten af kongefamilien egentlig noget at frygte, hvis Netflix-seriens bebudede afsløringer blot var et produkt af the sussexes paranoide selvoptagethed?

Kunne såvel kronprinsen som hans far kong Charles 3. ikke nøjes med at læne sig tilbage i Chesterfield-sofaen, hvis eksempelvis beskyldningerne om racisme var grebet ud af luften?

Onsdag måtte Lady Susan Hussey, der ikke blot var dronning Elisabeths fortrolige, men også er gudmor til William, forlade hoffet i vanære.

Dagen forinden havde hun ved et arrangement i forbindelse med dronninggemalinde Camillas arbejde med at hjælpe voldsramte kvinder passet en deltager med caribiske og afrikanske rødder op.

Den sorte aktivist er født opvokset i Storbritannien, mens hofdamen insisterede i uforskammede vendinger på at få at vide, hvor hendes »folk« i virkeligheden kom fra.

Aktivisten genfortalte senere den lange og pinlige samtale i sociale medier.

Og så havde Lady Susan ikke blot ødelagt dronningegemalindens forsøg på at skabe opmærksomhed om sin mærkesag, men også givet ny næring til racismebeskyldningerne mod den britiske kongefamilie.

»Kongehuset har givet en klar undskyldning. Og det ville forkert af mig at kommentere royale anliggender,« sagde premierminister Rishi Sunak, der selv har indiske rødder, efterfølgende til Sky News men tilføjede så:

»Jeg har selv oplevet racisme. Selvom nogle de ting, jeg var udsat for, næppe ville ske i dag, er arbejdet aldrig slut. Derfor må vi konfrontere den overalt, hvor den dukker op.«

Det gælder naturligvis ikke mindst i et kongehus, der som det britiske står i spidsen for et multikulturelt commonwealth.

Mariama White-Hammond gav det britiske kronprinsepar en belæring i kolonialismen og racismens miljømæssige konsekvenser under deres besøg i Bosten. I midten Michelle Wu, der er borgmester i den amerikanske østkystby. Foto: Chris Jackson/AFP/Ritzau Scanpix

Og et par episoder i forbindelse med kronprinseparrets besøg i Boston viser racismebeskyldningernes ødelæggende potentiale.

William og Kate måtte under et møde med en sort prædikant, der også er miljøborgmester i østkystbyen, finde sig i at blive belært om »kolonialismen og racismens dybe forbindelser til ødelæggelsen af vores planet«.

Da de dukkede op til en basketballkamp, blev de mødt med buhen, hvorefter dele af publikum begyndte at råbe »USA, USA« mod efterkommeren af 1700-tallets britiske koloniherrer.

Måske fungerede Harry og Meghans trailer ret beset – og mens vi venter på at se, hvad de har i posen – som en kærkommen afledningsmanøvre fra bagsiden af kronprinseparrets amerikanske charmeoffensiv.

