Det var et meget velkendt ejendomsmæglerfirma, der stod for salget af den villa, som prins Joachim og prinsesse Marie kan kalde deres danske base.

På Elbæks Liebhavermæglers hjemmeside kan man nemlig se den fine lyserøde villa, der er endt med at være prinseparrets danske hjem.

Og ejeren af det firma er tv-kendissen og ejendomsmægler Lars Elbæk.

Han blev kendt i programmerne 'Vandkant til salg' og 'Fra 1-værelses til strandvejsvilla'.

Interview med Lars Elbæk og Rasmus Larsson, »Fra 1-værelses til strandvejsvilla«, Foto: Anthon Unger/Her&nu/Ritzau Scanpix

Villaen, som parret har købt, beskrives på hjemmesiden som en seksværelses villa med 1456 m² grund og 405 etagemeter.

Ejendommen er fra 1944, men blev gennemrenoveret i 2021.

Villaen endte parret med at give 25.625.000 kroner for. Den er placeret på strandvejen i Vedbæk. Foto: Elbæk Liebhavermægler

Den blev i første omgang udbudt til 28 millioner kroner, men prins Joachim og prinsesse Marie endte med at købe den for 25.625.00 kroner.

Huset har egen strand og badebro tilknyttet. Derudover er der tre soveværelser og fire badeværelser.

Villaen er købt for, at parret og deres børn har et sted at være, når de er hjemme fra USA, hvor prins Joachim i september startede jobbet som forsvarsattaché,

Til B.T. bekræftede kommunikationschef for Kongehuset, Lene Balleby, at huset var købt til netop dette formål.

»Huset skal bruges, når familien i perioder er hjemme i de kommende år,« fortalte hun.

Huset i Vedbæk er købt efter, at familien har solgt deres tidligere villa i Klampenborg.

Den villa blev solgt for 44 millioner kroner, og nu har parret altså brugt 25,6 millioner kroner på den nye villa i Vedbæk.

Huset i Vedbæk har da også interessante naboer.

Prins Joachim og prinsesse Marie kan se frem til at støde ind i Janni og Karsten Ree, når de er hjemme i Danmark i fremtiden.

»Prins Joachim og prinsesse Marie virker som to skønne mennesker, der er helt nede på jorden. Så de skal være meget velkomne her i Vedbæk,« har Janni udtalt til B.T.