Dronning Margrethe er meget glad for at have kronprins Frederik med på statsbesøg i udlandet. For som hun siger, så kan 'en enkelt gammel dame jo ikke klare så meget, som to mennesker kan.'

Det var en yderst veloplagt dronning, B.T. mødte fredag morgen til pressemøde i Berlin. Statsbesøget i den tyske hovedstad er slut, og Dronningen har haft et ekstremt stramt program.

Det er også derfor, den 81-årige danske regent var ualmindelig glad for at have sin ældste søn, kronprins Frederik, med på turen. Et officielt statsbesøg trækker tænder ud – der er mange mennesker, der skal mødes og mange steder, der skal besøges.

»En ting er helt sikkert. Hverken den ene eller den anden kan gøre begge ting samtidig. Når vi er to om det, så kan vi favne lidt bredere. Han kan gøre en hel del med business og den slags, som det ville falde mig knap så naturligt, som det falder ham. Jeg synes, det er vældig fint, og han klarer det rigtig godt. Jeg var rigtig stolt. Som en mor godt kan have lov at være. Og ikke kan lade være med at sige heller,« sagde Dronningen og tilføjede:

Dronning Margrethe og kronprins Frederik var i meget godt humør, da de sammen gik gennem Brandenburger Tor i Berlin onsdag eftermiddag. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dronning Margrethe og kronprins Frederik var i meget godt humør, da de sammen gik gennem Brandenburger Tor i Berlin onsdag eftermiddag. Foto: Mads Claus Rasmussen

»En enkelt gammel dame kan jo ikke klare så meget, som to mennesker kan.«

Dronningen har også en fin erkendelse af, at hun ikke længere er 34 år gammel, som hun var under sit første statsbesøg i Tyskland, der blev afviklet i Bonn i 1974. Dengang var landet delt i to, da jerntæppet delte DDR og Vesttyskland. Det glæder Dronningen, at Berlin nu fungerer som hovedstad for hele landet.

»At Berlin er hovedstad i et genforenet Tyskland, det er en vældig fin ting at se. Mange af os husker, hvordan det var, da muren faldt. Mange af os troede ikke vores egne øjne. Nu ser vi, at muren er væk. Man kan se den her og der, men det er virkelig væk, og byen er blevet en stor, flot by. Det er jo meget spændende,« sagde dronning Margrethe.

I sin tale til statsbanketten onsdag aften på Schloss Bellevue hos præsident Frank-Walter Steinmeier nævnte hun, at forholdet mellem Danmark og Tyskland 'ikke altid har været lige harmonisk'. Det var en klar reference den mørke tid i 1940erne, da Tyskland havde besat Danmark.

B.T. var med til Dronningens pressemøde i Berlin fredag. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere B.T. var med til Dronningens pressemøde i Berlin fredag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Dronningen forklarede på pressemødet, at hendes syn på både Tyskland og tyskerne har udviklet sig meget gennem årene.

»Som historien har udviklet sig, har det syn jo også udviklet sig. Vi er nu meget langt fra Anden Verdenskrig, og det er sket så meget. Man kan jo se den måde, Tyskland er kommet sig, den måde Tyskland har udviklet sig på,« sagde hun.

Hendes Majestæt har gang på gang forsøgt at udtrykke sig på tysk de sidste par uger. Forleden gik et klip viralt, da Dronningen prøvede at tale tysk under pressemødet på Snedronningen i Tivoli. Forsøget kiksede, og Dronningen endte med at erkende, at hun taler 'skrækkeligt tysk'.

Under pressemødet fredag indrømmede hun, at hun simpelthen ikke mestrer sproget.

Dronning Margrethe modtages officielt af ministerpræsident i Bayern Markus Söder på pladsen foran Residenz München. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dronning Margrethe modtages officielt af ministerpræsident i Bayern Markus Söder på pladsen foran Residenz München. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg har ikke fået brugt det så meget, som jeg burde, fordi mange har været så venlige at tale engelsk, så det ligger ikke øverst i bunken for mig. Men jeg har forsøgt at tale lidt tysk ind imellem. Til husbehov. Et meget lille hus,« sagde Dronningen og grinede.

Dronningen var utrolig veloplagt under pressemødet, og fik flere gange den fremmødte presse til at grine. Ikke mindst da hun skulle forklare, hvorfor det tyske drillede.

»Jamen, hvis der er nogle, der kan husker deres tysktimer fra deres unge dage, så kan de huske, at det er vanvittig svært at mestre det tyske sprog, fordi der er så meget grammatik. Og det værste ved den grammatik er, at man ikke kan høre, hvis den er forkert. Man kan gemme en forfærdelig masse stavefejl i fransk, når man udtaler det, men det kan man ikke med det tyske, og så skal man have det hele med,« sagde Dronningen.

Statsbesøget fortsætter lørdag i München, hvor en statsbanket desværre er blevet aflyst på grund af coronasituationen.

Dronning Margrethe var vært ved returmiddag på Deutsches Historisches Museum i Berlin og ses her sammen med kronprins Frederik og Tysklands præsidentpar Frank-Walter Steinmeier og Elke Büdenbender. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dronning Margrethe var vært ved returmiddag på Deutsches Historisches Museum i Berlin og ses her sammen med kronprins Frederik og Tysklands præsidentpar Frank-Walter Steinmeier og Elke Büdenbender. Foto: Mads Claus Rasmussen

Tyskland oplever lige nu rekordhøje smittetal, og det har fået delstaten Bayern til at gå i alarmberedskab. Dronning Margrethe vender tilbage til København lørdag. Kronprinsesse Mary har passet butikken og har været rigsforstander, mens Dronningen og Kronprinsen har været væk.

»Hun gør det fint,« sagde Dronningen om Kronprinsessen