Anders Hemmingsen har med sine 1,2 millioner følgere en af Danmarks største profiler på Instagram. Her deler han ofte indhold med Kongehuset og dets medlemmer – og det gør også, at han af og til skriver en smule med nogle af de kongelige på Instagram.

I det seneste afsnit af 'Kongehuset bag kulissen' kan du høre Anders Hemmingsen fortælle om den royale kontakt, og hvordan han beslutter sig for, hvad der skal deles med de kongelige, og hvad der er for 'kedeligt'. Du kan se et lille sneak peek i videoen øverst.