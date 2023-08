Kan du huske anklagerne?

Flere af de otte mænd, som i maj udtalte sig anonymt til Ekstra Bladet og Berlingske har været ansat i FH, mens episoderne fandt sted.

De fortalte om episoder med upassende adfærd i festligt lag, men også i forbindelse med arbejdet.

Én mand har fortalt, at han under en julefrokost blev mødt med en 'tydelig irriteret attitude' fra Lizette Risgaard, da hun ikke ville danse tæt, samt at han ved et senere møde i 2021 blev klappet i røven tre gange under et kram.

Flere mænd og en enkelt kvinde har fortalt om episoder, hvor Lizette Risgaard har rørt ved deres numse.

Én af dem fortalte til de to medier, at han under en fællessang på Folkemødet i 2019 oplevede, at Lizette Risgaards hånd gled ned og forblev på hans numse i flere minutter.

Lizette Risgaard afviser nu, at hun har gramset på nogen.