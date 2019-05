Ifølge DF-formanden må Mette Frederiksen enten begå løftebrud eller danne regering med Lars Løkke og Thulesen Dahl

Valgkampen har taget en dramatisk drejning.

I hvert fald hvis man snakker med Venstre-folk. De er helt overbeviste om, at Mette Frederiksens kommende S-regering står for fald allerede, inden den er dannet.

Årsag: Et interview med DF-formand Kristian Thulesen Dahl i Børsen i onsdags, hvor han siger, at DF ikke vil redde en S-regering.

Nye toner efter at Thulesen Dahl sidste år flirtede med Mette Frederiksen og sagde, at hvis hun fik problemer, kunne hun bare ringe til ham: »Mette, du har mit nummer.«

Men kan Thulesen virkelig trække tæppet væk under Mette Frederiksen, der står til at få det største samlede røde flertal i årtier?

»Sådan som det ser ud nu, er det lige meget, om Mette Frederiksen ringer til mig, eller om jeg tager telefonen. For så har jeg ikke styrken til at rage kastanjerne ud af ilden,« siger Kristian Thulesen Dahl.

»Vores meningsmålinger er dårlige, og jeg vil ikke stå som Komiske Ali og benægte virkeligheden. Hvis det bliver valgresultatet, vil DF ikke have mandatmæssig styrke til at redde Mette Frederiksen ud af kløerne på Morten Østergaard, Pernille Skipper og Uffe Elbæk. Mange tror, at det er fint, at Mette Frederiksen kommer til, og at jeg kan sørge for at udlændingepolitikken holdes i stram snor. Men jeg må sige til dem, at det kan jeg ikke,« siger Kristian Thulesen Dahl.

B.T. møder DF-formanden på en parkeringsplads foran et indkøbscenter i Brøndby. Her serverer han kaffe fra »Kristians Kaffebar« og deler materiale ud sammen med den tidligere formand Pia Kjærsgaard.

De to giver hinanden et knus, da Thulesen ankommer i en stor autocamper med hans ansigt på siden og teksten: »Du ved stadig, hvad vi står for«. Det sker nogenlunde samtidig med, at Mette Frederiksen fremlægger partiets udlændingepolitik inde på Christiansborg.

DF'ere holder sammen i medgang og nu også i modgang. I nogle meningsmålinger bliver partiet næsten halveret, og det er det, der er problemet med Thulesens 'du kan bare ringe'-strategi.

»Når jeg ikke har mandater til at sikre den hårde kurs, så har Mette Frederiksen to muligheder. Enten må hun lave tingene med sine støttepartier i rød blok, og give de indrømmelser, der er nødvendige. Så kan hun ikke levere det, hun har lovet. Eller også må hun bide til bolle på det, Lars Løkke har foreslået. Og inddrage Venstre i regeringen og gerne også DF. Så må vi finde ud af tingene i fællesskab,« siger han.

De røde partier kræver en human udlændingepolitik?

»Ja, Morten Østergaard kræver jo, at DF ikke skal have indflydelse. Partierne, der skal støtte Mette Frederiksen, vil rulle paradigemeskiftet tilbage, hæve ydelserne til flygtninge og migranter, have kvoteflygtninge igen, droppe øen Lindholm og måske også grænsekontrollen.«

Men sidste år mente du, at Mette Frederiksen kunne få lov til at blive statsminister med jer som garant for hård udlændingepolitik?

»Ja, men det kan ikke lade sig gøre med de mandater, vi står til nu. Nogle vil måske stemme på Mette Frederiksen, fordi de tror, de både kan få flere velfærdsgoder plus en stram udlændingepolitik. Men nu ser det ud til, at den stramme udlændingepolitik ikke kan bevares, hvis hun bliver statsminister.«

Fortryder du, at du flirtede så kraftigt med Mette Frederiksen, for det har jo nok kostet jer mange stemmer?

»Nej, for vi har haft stor indflydelse de sidste fire år, selv om det har været lidt kaotisk med regeringen.«

»Og det skyldtes jo bl.a. at vi kunne samarbejde med Socialdemokratiet og presse regeringen på den måde,« siger Kristian Thulesen Dahl.