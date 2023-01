Lyt til artiklen

For politikeren Per Clausen fra Enhedslisten er det ikke sjovt at se på sin konto.

Men stik imod langt de fleste andre, er det ikke, fordi han har for få penge på bankbogen.

Tværtimod.

Mens rigtig mange danskere lige nu har lavvande på kontoen på grund af en dyr jul og voldsomme prisstigninger på mad, varme og el, så har det tidligere folketingsmedlem det helt modsatte problem.

Per Clausen er rådmand for klima og energi i Aalborg Kommune, og han tjener åbenbart så godt, at pengene hober sig op på kontoen

Derfor langer han ud efter den nye SVM-regering, der som bekendt har besluttet at hæve grænsen for topskatter.

»Når man kan betale 28.000 kroner i partiskat i Enhedslisten om måneden og 3-4000 kroner til andre gode formål, have et solidt privat overforbrug og alligevel konstatere, at pengene hober sig op på min konto, er det vel rimeligt at afvise, at det er skattelettelser, man har brug for,« skriver han onsdag middag på Twitter.

Men hvad tjener Per Clausen rent faktisk?

Ifølge Nordjyske er hans årlige indtægt omkring 1,2 millioner kroner.

Som rådmand tjener han 900.000 kroner, og oveni kommer så pension fra hans ti år i Folketinget, hvilket giver en månedlig pension på 18.181,91 kroner.

Af den høje løn på rundt regnet 100.000 kroner om måneden betaler han så en ret stor del af indkomsten til Enhedslistens særlige partiskat, der gælder for alle fuldtidspolitikere.

Alligevel har han godt med penge på kontoen.

»Jeg tilhører den del af befolkningen, der har mere end nok. Faktisk har jeg alt for mange penge at leve for, for honoraret til os politikere er alt for højt,« siger Per Clausen til Nordjyske.

Han kommer dermed med en stikpille til samtlige 179 medlemmer af Folketinget, der har udsigt til at slippe for at betale topskat.

B.T. har forsøgt at få Per Clausen i tale, men han er i Indien og har slukket sin telefon.

