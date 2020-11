Farvel til Danmark og goddag til Grønland.

Afviste og kriminelle asylansøgere skal sendes fra Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland til et helt nyt udrejsecenter på den grønlandske vestkyst.

Det foreslår Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, som nu vil fremsætte forslaget i Folketinget.

»Uanset hvor i Danmark et udrejsecenter for de afviste asylansøgere placeres, er der beboere i nærheden, som synes, at det slet, slet ikke er en god idé, og det er der ikke noget at sige til. Derfor er Grønland en rigtig god løsning,« siger Pia Kjærsgaard og tilføjer:

Her ses billede af den daværende danske Flådestation Grønnedal i Arsukfjorden i det vestlige Grønland. I 2014 blev de fleste ansatte på flådestationen sendt til Nuuk, og nu vil Dansk Folkeparti gerne have Grønndal gjort om til et nyt udrejsecenter for afviste aylansøgere.

»Der er de store vidder på Grønland, så det vil være umuligt for dem at drive rundt og lave ballade og give utryghed. Det kunne jo være, at det kunne motivere nogle flere til at rejse hjem.«

Helt konkret skal udrejsecenteret ligge i den nedlagte Flådestation Grønnedal i Arsukfjorden, der ligger ret isoleret på den grønlandske vestkyst.

Efter S-regeringen aflyste udrejsecentret på øen Lindholm, er det et stort spørgsmål, hvor et nyt udrejsecenter skal placeres.

»Nu har vi ventet, jeg ved ikke hvor lang tid, og vi er nødt til at få svar på, hvad der skal ske i forhold til Kærshovedgård og Lindholm,« siger Pia Kjærsgaard.

Det mulige udrejsecenter på Grønland Her er resumé af Dansk Folkepartis lovforslag om nyt udrejsecenter på Grønland. Regeringen skal indgå en aftale med Grønlands Landsstyre om etablering af et udrejsecenter i Grønland.

Det skal placeres i den tidligere flådestation Grønnedal, der ligger ret isoleret på den grønlandske vestkyst.

Grønland driver udrejsecentret og modtager betaling af Danmark.

Udrejsecenteret skal huse de afviste asylansøgere, der i dag bor på Kærshovedgård.

Per 1. februar i år drejede det sig om 245 afviste asylansøgere.

Danmark betaler for istandsættelse af Grønnedal. Lokal arbejdskraft anvendes i videst muligt omfang.

Når en beboer i Grønnedal giver udtryk for, at denne ønsker at medvirke til hjemrejse, skal han fragtes med fly eller skib til enten til Nuuk eller retur til Danmark, og hjemrejsen fortsætter herfra. Kilde: Lovforslag fra Dansk Folkeparti

Men det er ikke sikkert, at et udrejsecenter i det øde Grønnedal overhovedet kan lade sig gøre. Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 5 er det nemlig ikke lovligt at frihedsberøve de udviste udlændinge.

Det gælder også, hvis staten placerer dem på et øde sted, hvor de reelt er isoleret og har en stærkt indsnævret bevægelsesfrihed.

Ifølge Pia Kjærsgaard bør konventionerne dog ikke være en stopklods.

»Grønland er del af det danske rige, så jeg kan ikke forestille mig, det er et problem. Grønland er jo ikke nogen isørken,« siger hun.

Udrejsecenter Kærshovedgård tæt ved Ikast. Her bor omkring 250 udlændinge, som enten er afviste asylansøgere, mennesker, der er udvist ved dom, samt mennesker på tålt ophold.

Men Pia Kjærsgaard skal ikke regne med opbakning fra Venstre.

»Det virker som en meget dyr og upraktisk løsning. Udover alle de udviste udlændinge skal personale også fragtes frem og tilbage. Og hvordan får vi en masse folk til at arbejde i et øde område i Grønland?« siger udlændingeordfører Mads Fuglede (V), der i stedet peger på Balkan som en idéel placering.

Naboer til Kærshovedgård ved Bording har i flere år været plaget af vold, tyverier og trusler fra de kriminelle, udvisningsdømte udlændinge.

I september talte B.T. med Ole Tranberg, der er en af naboerne.

Ole Tranberg er nabo til Kærshovedgaard, og han har både anskaffet sig en schæfer og sat hegn samt videoovervågning op på sin ejendom.

Her fortalte han blandt andet om to nye overfald på lokalbefolkningen.

»Det er utrygt for alle, og man føler sig magtesløs, selv om lokalpolitiet forsøger at stoppe overfaldene og tyverierne. Jeg har efterhånden mistet troen på, at de kriminelle udlændinge bliver flyttet fra Kærshovedgård, selv om politikerne har stillet os det i udsigt,« siger Ole Tranberg.

I september skrev B.T. desuden, at S-regeringen har brugt hele Lindholm-reserven på 759 mio. kr. på andre ting.

Det var den reserve, som VLAK-regeringen afsatte til et nyt udrejsecenter i stedet for Kærshovedgård.

Synes du, at afviste asylansøgere skal sendes fra Kærshovedgaard til nyt udrejsecenter på Grønland?

B.T. har præsenteret forslaget om Udrejsecenter Grønland for Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund.

Han er ikke helt afvisende for forslaget.

»Idéen lyder jo besnærende. Jeg kan godt se, at vi har problem med folk, der kommer her til, får grundig asylsagsbehandling og afslag, og så alligevel ikke vil rejse. Og nogen af dem endda skaber andre problemer og havner på et af udrejsecentrene,« siger Rasmus Stoklund.

Han oplyser videre, at regeringen forventer at komme med forslag om nyt udrejsecenter for de afviste asylansøgere inden sommeren næste år.